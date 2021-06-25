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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية في المنوفية غدا

صدى البلد

أعلن الدكتور عادل عبدالمنعم مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية عن بدء الحملة القومية الثانية لعام 2021 للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع تحت رعاية محافظ المنوفية وذلك اعتبارا من السبت الموافق 26/6/2021 على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة.


وأوضح مدير مديرية الطب البيطري عن عمل زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته علي الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية من مديرية الطب البيطري والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة لخلق بيئة غذائية آمنة تساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح، وحرصاً من اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية واهتمامه بالحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة إنتاجيتها.

وأشاد محافظ المنوفية بمثل هذه الحملات القومية ومؤكداً على دعمه الكامل لها للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها، مناشداً المربين بسرعة الإستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة والإلتزام بالتعليمات والإرشادات من أجل القضاء علي مرض الحمى القلاعية والحفاظ علي الثروة الحيوانية.

الحمى القلاعية الحملة القومية الطب البيطري اخبار محافظة المنوفية محافظة المنوفية

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