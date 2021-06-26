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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أزمة في البحر الأحمر بسبب قصر تنفيذ رحلات السياح على الشركات الجالبة

صورة من خطاب وزارة
صورة من خطاب وزارة السياحة

ظاهرة الاحتكار السياحى بدأت تتضخم فى السوق السياحى ب_ البحر الأحمر بسبب عدد من القرارت التى تصب فى صالح شركات السياحة الكبرى الامر الذى ينعكس على عدد كبير من شركات السياحة الاخرى وفرص العمل المنتشرة فى السوق السياحى المصرى ، والسبب فى التبعات التى تتسبب فيها تلك القارات هو انها غير مدورسة قبل الصدور ولم تلقى نظره واقعية للسوق السياحى وطريقة العمل فيه .

يقول الخبير ماجد القاضى أحد ملاك الشركات السياحية أن القطاع السياحى في البحر الأحمر  به عدد كبير من العمالة وهام جدا للاقتصاد القومى لذلك جميع القرارات التى تصدر فى شأن هذا القطاع تؤثر بطريقة مباشرة على طريقة العمل مشيرا انه دائما تحارب الدولة الاحتكار بكافة أشكالة والوانة .

 

وكشف القاضى  انه صدر مؤخرا رقم 377 بتاريخ 20 يونيو 2021 و الذى قصر تنفيذ الرحلات الاختيارية على شركات بعينها حيث يوجد عملاء مشتركين بين الشركات الجالبة و شركات سياحية أخرى  تقوم الجالبة  بحجز الفنادق و تقوم والاخرى  بتنفيذ الرحلات الاختيارية بناء على ايميل رسمى من الشركة الخارجية وهناك شركات لا تكون هى الجالبة للسائح ولكن مربوطه بمحرك حجز للترانسفيرات الفردية و الرحلات الاختيارية ويسمح لها رسميا بحجز  تلك الخدمات و لا يوجد قانونا ما يمنع ذلك.

 

وأضاف القاضى: خطاب وزارة السياحة رقم 377 بتاريخ 20 يونيو 2021 و الذى قصر تنفيذ الرحلات الاختيارية على شركات بعينها في البحر الأحمر  يقضى  على أكثر من 85% من حجم الشركات التى تعمل  بالطرق الإلكترونية الحديثة و هذا امر لا يرضى اى احد من قريب أو من بعيد .

 2500 شركة

ومن جانبة قال الخبير السياحى عصام على أن هناك أكثر من 2500 شركة في البحر الأحمر  لديها كافة التصاريح والمستندات وتمتلك كافة مقومات جلب السياح وتعمل فى الرحلات الاختيارية فى حالة تطبيق هذا القرار الذى هو مخالف لقرارا سابق لوزير السياحة يحيى راشد رقم 1004 لسنة 2017 والذى تحدث عن ان تنفيذ الرحلات الاختيارية من حق الشركات الجالبة والقرار كان بشكل عام أن الشركات التى تمتلك امكانيات جلب سياح تنفذ رحلات دون تقيد السائح بالشركة الجالبة له.

 

البحر الأحمر الشركات السياحية السوق السياحى الاحتكار الشركات الجالبة الفنادق الرحلات الاختيارية

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