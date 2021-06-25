مقبلات الدجاج والخضار .. بمذاق لا يقام

مقبلات الدجاج والخضار من الأطباق الشهية واللذيذة التي يمكنك إعدادها وتحضيرها في المنزل كما يمكنك تجديد سفرتك من خلال تقديمها للضيوف أو أفراد المنزل.

قدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا طريقة عمل مقبلات الدجاج والخضار في المنزل.

مقادير مقبلات الدجاج



جبن كريمي

أوريجانو

ريحان ناشف

زيت زيتون

بودرة الثوم

2 صدور دجاج مسلوقة

صلصة البيستو

جبن الشيدر مبشور

ملح وفلفل

-للتقديم:

خبز باجيت محمص



طريقة تحضير مقبلات الدجاج



-يفرم الدجاج في الكبة مع بودرة الثوم والأوريجانو والريحان والملح والفلفل وزيت الزيتون.

- يخلط المحتوى مع الجبن الكريمي والجبن الشيدر وصوص البيستو.

- يفرد الخليط على شرائح الخبز ويقدم بالهنا.

مقادير مقبلات الجبن بالخضار



الجبن الكريمي

جزر مفروم

بصل مفروم

فجل مفروم

كرفس مفروم

ملح وفلفل

جبن موزاريلا مبشور

للتقديم

أصابع فلفل ألوان

خيار

بصل أخضر

خبز محمص



طريقة تحضير مقبلات الجبن بالخضار



- تخلط جميع المكونات ثم يفرد الخليط فوق الخبز.

- يقدم مع الخضار بالهنا.