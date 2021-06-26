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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون اللغة الإنجليزية اليوم

امتحانات الأزهر
امتحانات الأزهر

يواصل طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم السبت، أداء امتحانات نهاية العام الحالي 2020-2021، حيث يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية.

مواعيد امتحانات القسم العلمي

وبدأت امتحانات القسم العلمي، يوم السبت الموافق 19 يونيو، في مادة الفقه، وتواصلت يوم الإثنين الموافق 21 يونيو في مادة الديناميكا، كما امتحن الطلاب في يوم الأربعاء 23 يونيو، في مادة القرآن الكريم.

ويؤدي طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم السبت الموافق 26 يونيو في مادة اللغة الأجنبية الأولى، ويوم الإثنين 28 يونيو في الجبر والهندسة الفراغية، ويوم الأربعاء 30 يونيو في الأدب والنصوص.

أما في يوم السبت الموافق 3 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الأحياء، ويوم الإثنين 5 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في التفاضل والتكامل ، ويوم الأربعاء 7 يوليو في مادة النحو.

أما في يوم السبت الموافق 10 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الكيمياء ، ويوم الإثنين 12 يوليو في مادة الاستاتيكا ، ويوم الأربعاء 14 يوليو يؤدون الامتحان في مادة البلاغة، ويوم السبت 17 يوليو يؤدون الامتحان في مادة الحديث.

أما في يوم الأحد الموافق 25 يوليو يؤدون الامتحان في مادة الفيزياء ويوم الثلاثاء 27 يوليو في مادة التوحيد ، ويوم الخميس 29 يوليو في مادة الصرف ويوم الأحد 1 أغسطس في مادة التفسير.

الامتحان الشفوي

يؤدي الطلاب بالقسم العلمي في الشهادة الثانوية الأزهرية الامتحان  الشفوي في مادة القرآن الكريم والحديث، وتنتهي جميع أعمال الامتحانات بما فيها الامتحان الشفوي بانتهاء الامتحان التحريري.

 

وأدي طلاب القسم العلمي في الشهادة الثانوية الأزهرية الأربعاء قبل الماضي، الامتحان في مادة القرآن الكريم، وتبدأ اللجان في تمام الساعة التاسعة صباحا وتنتهي في الحادية عشرة.

وبدأت امتحانات القسم العلمي، فى 19 يونيو، في مادة الفقه، و21 يونيو في مادة الديناميكا.

وامتحن الطلاب، فى 23 يونيو، في مادة القرآن الكريم، واليوم  في مادة اللغة الأجنبية الأولى، ويوم الإثنين 28 يونيو في الجبر والهندسة الفراغية، ويوم الأربعاء 30 يونيو في الأدب والنصوص.

أما يوم السبت الموافق 3 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الأحياء، ويوم الإثنين 5 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في التفاضل والتكامل ، ويوم الأربعاء 7 يوليو في مادة النحو.

اللغة الإنجليزية مواعيد امتحانات الامتحان الشفوي طلاب الشهادة الثانوية

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