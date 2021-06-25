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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"العال" تبدأ بتسيير رحلات جوية مباشرة بين إسرائيل والمغرب

العال تبدأ بتسيير
"العال" تبدأ بتسيير رحلات جوية مباشرة بين إسرائيل والمغرب

أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية "العال" اليوم الجمعة، أنها ستبدأ تسيير رحلات جوية مباشرة بين إسرائيل والمغرب الشهر المقبل.

 

وقال حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية إن الشركة "أعلنت أنها ستبدأ تسيير رحلات جوية مباشرة بين إسرائيل والمغرب الشهر المقبل وبذلك تنضم إلى شركتي "يسرائير" و"أركيا" اللتين قد بدأتا في تسويق رحلاتهما إلى المغرب".

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وأوضح الحساب، أن شركة الطيران الإسرائيلية "العال"، ستنضم إلى شركتي "يسرائير" و"أركيا" اللتين قد بدأتا في تسويق رحلاتهما إلى المغرب.

 

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يرتفع عدد السياح الإسرائيليين في المغرب بشكل ملحوظ مع فتح الخطوط المباشرة.

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