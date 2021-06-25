بعد الإعلان عنه رسميا.. كيف يمكن تحميل ويندوز 11 والأجهزة المناسبة له

يعد ويندوز 11 واحدا من أكبر التغييرات التي قامت بها شركة مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات وإتاحتها للمستخدمين للتسهيل عليهم في أداء أعمالهم مع هيكلة وتطوير لأهم أنظمة التشغيل التي تعمل أجهزة الكمبيوتر واللاب توب.



وأعلنت مايكروسوفت أمس رسميا، عن ويندوز 11، بعد مرور 6 سنوات على الإصدار الحالي ويندوز 10 ، حيث صدر ويندوز 11 مع عدد من الميزات الكبيرة منها تشغيل تطبيقات هواتف أندرويد بفضل التكامل بين النظامي الذي إضافته مايكروسوفت، كما يمكن تنزيلها من متجر Windows الجديد المُضمن في نظام التشغيل.



وبحسب موقع CNET فإن هناك عددا من الشروط المهمة التي يجب معرفتها عند تشغيل ويندوز 11 الجديد وتحميله، كما أن هناك شروطا معينة لمن يمكنه تحميل النسخة الجديدة من الويندوز:





كيفية تحميل ويندوز 11 من مايكروسوفت



إذا كنت بالفعل من مستخدمي ويندوز 10، فسيكون بإمكانك الترقية إلى ويندوز 11مجانًا، طالما أن جهاز الكمبيوتر الخاص بك يلبي الحد الأدنى من المتطلبات بالطريقة نفسها التي تقوم بها عادةً بالتحديث إلى الإصدارات الجديدة وبمجرد أن يبدأ طرحه خلال أسابيع سيكون بإمكان المستخدمين تحميله فورا.

كيفية تحميل ويندوز 11 من مايكروسوفت بمجرد توفره

وبمجرد توفر ويندوز 11 ستقوم بتحميله بنفس الطريقة التي تقوم بتحميلها مع أي إصدار جديد من ويندوز، حيث سينتقل معظم المستخدمين إلى الإعدادات ثم التحديث والأمان ثم Windows Update أو تحديث الويندوز والنقر فوق التحقق من وجود تحديثات، وإذا كان متاحًا ، فسترى تحديث ويندوز 11 ثم انقر فوق تحميل وتثبيت.

وإذا كنت ترغب في اختبار ويندوز 11 فستتوفر نسخة تجريبية مبكرة الأسبوع المقبل لمن هم في برنامج Windows Insider ، وسيتم إصدار نسخة تجريبية عامة في شهر يوليو القادم ويوصى فقط بتثبيت إصدار تجريبي.

من يمكنه تحميل ويندوز 11 من مايكروسوفت

ولمعرفة ما إذا كان جهاز الكمبيوتر الحالي الذي يعمل بنظام ويندوز 10 مؤهلاً للترقية المجانية إلى ويندوز 11 ، قم بزيارة موقع Windows.com لتحميل تطبيق PC Health Check ، وإذا اشتريت جهاز كمبيوتر جديدًا سواء إصدار العام الحالي أو القادم، فسيكون هذا الكمبيوتر أيضًا مؤهلاً للترقية المجانية.

