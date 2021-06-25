خبيرة تغذية تحذر: الإفراط في تناول الفيتامينات يسبب ذلك

مبادرة 100 مليون صحة

قالت الدكتورة بسمة الملا، خبيرة التغذية العلاجية، إن فيتامين د يقوم برفع المناعة وتقويتها، كما أنه يقوم بحرق الدهون، مشيرة إلى أنه يجب تناول الفواكه والخضروات والقيام بتغذية سليمة من أجل تقويتها.



وحذرت "الملا" خلال برنامج "صحتك وبس" المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، من الإستخدام المفرط من فيتامين سي أو أى فيتامينات أخرى، حيث انه إذا زادت الجرعة تقوم بالتسريب على الكلى وتؤدى إلى حصوات.



وأثنت على مبادرة 100 مليون صحة، معقبة: "بصراحة شابو وعاملة مجهود جبار.. وسعيدة أنى كنت معهم بالعام السابق"، حيث أنها كانت تتعامل مع حالات سمنة رهيبة، وكان هناك إنجاز بطريقة التخلص منها.

وفى نفس السياق، قدمت الدكتورة بسمة الملا، خبيرة تغذية وصفة البقدونس لحرق دهون الجسم.



مقادير وصفة البقدونس:



2 حزمة بقدونس فريش مقطع

2 ليمون مقطع شرائح

2 فص ثوم

6 أكواب من المياه



وتابعت أن البقدونس يعمل على تقليل الكوليسترول فى الدم، مما سيعدل من ضغط وسكر الدم من الدرجة الثانية، بالإضافة إلى حرق كمية كبيرة من دهون البطن.



وأكدت أن البقدونس يحتوي كمية من الألياف، والذى يقلل من التعرض للإمساك والمحافظة على الجهاز الهضمى ويطرد السموم والبكتيريا الضارة.



يعد عصير البقدونس والليمون أشهر أنواع المشروبات العشبيّة، ويحظى بسهولة تحضيره في المنزل، كما أنّه يعدّ خالياً من الكافيين.

فوائد عصير البقدونس والليمون

بحسب موقع "هيليثي لاين" فإن فائد عصير البقدونس والليمون تتمثل في التالي:

١- عصير البقدونس والليمون تساعد على عمل الجهاز الهضمي وتحسن الهضم، ومن أحسن العلاجات للغازات الحمضية التي تؤدي لحرقة المعدة.

٢- كوب واحد من هذا العصير أفضل منقٍ للكليتين من السموم، ويحفظ المثانة من كل عدوى، لاحتواء مكوناته على مضادات البكتيريا والأكسدة والالتهابات.

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٣- هذا العصير من أفضل الوصفات المساعدة والصحية لفقدان الوزن بشربه مع وجبتى الإفطار والغذاء، نظرًا لأنه غني بالمكملات الغذائية المفيدة جدا للجسم، ويعمل على حرق الدهون، وفيه خصائص مدرة للبول.

٤- للمصابين بارتفاع ضغط الدم، فإن عصير البقدونس والليمون، يعد من أفضل الأغذية التي تعمل على تخفيف ضغط الدم المرتفع، وليس هذا فقط، فهو أفضل ضابط لمتوسط ضغط الدم، سواء للذين يعانون من انخفاضه أو ارتفاعه على حد سواء.

٥- عصير البقدونس والليمون يعد كذلك من العصائر المطهرة للدم من مختلف أنواع السموم، ومانعا لتَكَوُّن السموم في الدم من جديد، لاحتوائه على الكلوروفيل وفيتامينات “أ” و”ج” والبوتاسيوم، والكالسيوم والفسفور والحديد.

٦- هذا العصير أيضًا من بين أفضل الأغذية المقوية للجهاز المناعي، ومقاومة الجسم للعدوى البكتيرية التي يتعرض لها الإنسان.



٧- علاج فعّال لرائحة الفم الكريهة، لأنه غني بعنصر الكلوروفيل، وينصح بشربه في الصباح على الريق حتى يضمن رائحة فم طيبة طوال اليوم .

طريقة التحضير

تضاف حزمة بقدونس صغيرة إلى نصف ليمونة بقشرها مع كُوب ماء، ويُضرب المزيج في الخلاط ويصفى ويشرب مع وجبه الإفطار والغذاء.