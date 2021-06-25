الأهلي يستضيف وفد حملة «اختلافنا مش بيفرقنا» بالتعاون مع اليونسيف

استضاف النادي الأهلي وفد حملة «اختلافنا مش بيفرقنا»، بمشاركة مجموعة من أطفال مصر وسوريا وجنوب السودان، في إطار الشراكة بين النادي ومنظمة اليونسيف التابعة للأمم المتحدة.

وتستهدف حملة «اختلافنا مش بيفرقنا» دعم فكرة الدمج الاجتماعي بين كل الأطفال المقيمين في مصر، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يوافق 20 يونيو.

وقام الأطفال بجولة في مقر النادي بالجزيرة، في إطار المشاركة في الحملة، التي يدعمها برنامج آفاق «Prospects»، بالاشتراك مع سفارة هولندا ومؤسسة التمويل الدولية ومنظمة العمل الدولية، ومفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين.

وشملت الجولة دولاب البطولات ومنطقة ألعاب الأطفال، والصالة المغطاة، واستاد التتش، بمشاركة بعض لاعبي الأهلي لكرة السلة وكرة اليد.

المعروف أن النادي الأهلي وقع اتفاقية في عام 2019 مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونسيف»، من أجل الدفاع عن حقوق الأطفال الأكثر احتياجاً في جميع أنحاء مصر.

ويهدف تعاون النادي الأهلي مع منظمة «يونسيف» إلى تضافر جهودهما بهدف رفع الوعي العام حول القضايا الرئيسية التي تؤثر على الأطفال، بما في ذلك الصحة، والتغذية، وتنمية الطفولة المبكرة، وتمكين الفتيات، والحماية من كافة أشكال العنف، وتشجيع الاندماج الاجتماعي، والنهوض بالتعليم، واستغلال الرياضة، في المساعدة على تغيير حياة الأطفال والانتقال بهم إلى الحياة التي يستحقونها.