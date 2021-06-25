السن مجرد رقم.. عصام الحضري يستعيد ذكريات تألقه في المونديال

احتفل عصام الحضري أسطورة حراسة المرمي، بكسر الرقم القياسي في بطولة كأس العالم مع منتخب مصر .

وكتب عصام الحضري عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: في مثل هذا اليوم في روسيا 2018 كنت في عامي الـ ٤٦ ويعلم الله كيف كنت أسعى وأعمل طوال سنوات من أجل وصول مصر للمونديال وتحقيق حلمي باللعب؟ جميعكم يدرك الأرقام القياسية التي حطمتها.

وأكمل عصام الحضري: ولكنني سأظل مفتخرا أنني جعلت من السن مجرد رقم فقط حينما لعبت بالمونديال مع لاعبين من سن أولادي.

ونجح عصام الحضري في المشاركة مع متخب مصر في بطولة كأس العالم ولعب مباراة السعودية ليحقق رقما قياسيا كأكبر لاعب يشارك في المونديال بعمر (45 عامًا و161 يومًا) محطما رقم الكولومبي "فريد موندراجون" في مونديال البرازيل (43 عامًا و3 أيام).



وتألق عصام الحضري مع منتخب مصر أمام السعودية ونجح في التصدي لضربة جزاء فهد المولد ليصبح أكبر حارس مرمى يتصدى لركلة جزاء في تاريخ المونديال.

عصام الحضري مع سيراميكا كليوباترا

وانضم عصام الحضري للجهاز الفني الجديد لنادي سيراميكا كليوباترا ليتولي مهمة تدريب حراس المرمي، مع ضياء السيد المدير الفني ، وعادل مصطفى.

وأعرب عصام الحضري مدرب حراس مرمى سيراميكا كليوباترا، عن سعادته بخطوة انضمامه لنادي سيراميكا كليوباترا، وشدد على أنه لم يتردد في قبول المهمة، فور عرض المهمة عليه من الكابتن ضياء السيد، واستمع جيدًا للمشروع المقدم من قبل مسئولي سيراميكا كليوباترا.

وأوضح عصام الحضري : سيراميكا كليوباترا استطاع أن يُصنف ضمن الفرق الكبيرة، على الرغم من حداثة الفريق بالدوري الممتاز، مشيرًا إلى أن إحترافية إدارة سيراميكا كليوباترا، بقيادة النائب محمد أبو العينين، والمهندس طارق أبو العينين، المشرف على الكرة، ساعد على توفير كل سُبل النجاح لتقديم مستوى طيب خلال الظهور الأول للفريق بالدوري الممتاز.

وأشاد عصام الحضري بمستوى الطيب الذى ظهر عليه حراس فريق سيراميكا كليوباترا خلال المران الأول له مع الفريق، وأكد أن الفريق يمتلك عناصر مميزة في حراسة المرمى، في مقدمتهم عامر عامر، وسيكون لهم دور كبير في النتائج خلال الفترة المقبلة.