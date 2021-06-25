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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ندوة تكريمها بـ أسوان.. كمال رمزي: إلهام شاهين جزء من ذاكرتنا

إلهام شاهين
إلهام شاهين

أقامت اليوم إدارة مهرجان أسوان ندوة لتكريم النجمة الكبيرة إلهام شاهين لما أحدثته من تغيير في المجتمع، وأدار الندوة الناقد الكبير كمال رمزي.

وقال الناقد الكبير كمال رمزي: إلهام شاهين جزء من ذاكرتنا ولها تأثير كبير في الجمهور وقدمت أدوارا متنوعة، وهناك أعمال لها شاهدتها أكثر من ٢٠ مرة لأتابع تدرج انفعالاتها وكيفية تقديمها لتفاصيل الشخصية وكيف تنقل كل ذلك بسلاسة وتحوله لإنفعالات علي وجهها بشكل تدريجي يدرس في معاهد السينما ولها العديد من المشاهد التي يمكن أن تكون ملهمة ومرشدة لشباب الفنانين بطبيعتها في تقديم الشخصية.

أضاف كمال رمزي:

في فيلم حظر تجول قدمت إلهام شخصية مركبة ومميزة وصعبة ورغم ذلك نجحت في تقديمها بسلاسة لأنها كانت مهمومة بالشخصية وانفعالاتها الإنسانية وكيف تنقل للمشاهد كل هذه الأمور تدريجيا، وهو أمر حرصت عليه منذ بداية مسيرتها إلي الآن.

وأجابت عليه النجمة إلهام شاهين قائلة: هذه شهادة كبيرة من ناقد كبير أفخر بها وأثرت في بشكل كبير وذكرتني بأيام السينما الجميلة وبداياتي لأننا نعمل بحب ونحضر لفترة طويلة للشخصيات التي نقدمها ونعتبر كل دور قدمته تحدي جديد لخلق حافز يدفعني لتقديم أفضل ما عندي، وفي الثمانينات ابتعدت عن سينما المقاولات لأنني لم ابحث عن البطولة في هذا التوقيت ورفضت كل عروض البطولة وعندما عرض علي فيلم الهلفوت أمام النجم الكبير عادل إمام والسيناريست وحيد حامد والمخرج سمير سيف وهم قامات فنية كبيرة لم أصدق أنني سأتواجد معهم، وهم علامة في تاريخي لأنهم قدموني للوسط الفني بشكل فاق توقعي ونجاحي مرتبط بمجهودهم لأنهم يوجهون النصائح لكل الموجودين وبالفعل نفذت كل النصائح التي قدموها لي وكان نتاج ذلك أول جائزة أحصل عليها في مسيرتي وأنا فنانة محظوظة في بدايتي فأنا عملت مع فنانين لم اكن أحلم بالتواجد معهم ومنهم الفنانة شادية التي عشت معها وقت التصوير أيام سعيدة ساعدتني بها كثيرا ومازلت أذكرها إلي اليوم.

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وفي نهاية الندوة قالت إلهام شاهين ردا علي تجاوز أحد المتطرفين في حقها وتصميمها علي مقاضاته: لا تترك حقك وعبر عن رأيك دون تجاوز ولا تتنازل عن ما تحلم به واعمل بجد ولم أصدق ما قاله عني وحصلت علي حقي في النهاية ولي الشرف بغلق قناة الحافظ وقت حكم الإخوان بحكم محكمة في حدث يحدث لأول مرة رغم ما تم تقديمه من اعتذارات وعرضه من مال للتنازل عن حقي الذي حصلت عليه ووصل الأمر إلي تهديدات كثيرة لم أرضخ لها من أشخاص تتحدث عن الدين وهم لا شأن لهم بالدين ومتطرفين يستغلون الإسلام لتحقيق مصالحهم وأنا سعيدة وفخورة بما قمت به وبحصولي علي حقي، وفي النهاية أشكر الحضور علي مشاعرهم التي أسعدتني كثيرا وأعتبر وجودهم تكريم لي بجانب تكريم مهرجان أسوان الذي أعتز به وبمشاركتي في انطلاقه وميلاده.
 

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