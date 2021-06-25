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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

نائب رئيس جامعة الأزهر يخطب الجمعة ويتفقد مدينة الطالبات بأسيوط .. صور

نئب رئيس جامعة الأزهر
نئب رئيس جامعة الأزهر في المدينة

ألقى الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، خطبة الجمعة أمام طلاب المدينة الجامعية للطلاب بأسيوط.

وبعد انتهاء صلاة الجمعة، أجرى نائب رئيس جامعة الأزهر، مطبخ  المدينة الجامعية للطالبات بأسيوط، عقب قيامه  وذلك خلال جولته التفقدية للمدن الجامعية، للاطمئنان على التغذية المقدمة لهن، والوقوف على مدى سلامة وصحة الغذاء.

كما تأكد نائب رئيس جامعة الأزهر، بنفسه من نضج الطعام، و مطابقته لمقايس الجودة المتعارف عليها، كما شدد فضيلته على الاهتمام بأعمال النظافة والتعقيم المستمر لجميع الأدوات المستخدمة الخاصة بالمطبخ، وضرورة التزام العاملين بارتداء الكمامات وغسل الأيدي باستمرار بشكل دوري واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعارف عليها للوقاية من فيروس كورونا ؛ وذلك  حفاظا على صحة الطالبات والعاملين بالمدينة.

يأتي ذلك في إطار  حرص إدارة الجامعة برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، على أمن وسلامة الطلاب والطالبات، فى ظل الظروف الاستثنائية التى تعيشها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

رافق نائب رئيس جامعة الأزهر، عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الأمين العام المساعد لفرع الجامعة بأسيوط، والدكتورة إيمان مخلوف المشرف العام على المدينة الجامعية للطالبات، وحسام مهران مدير عام المدن الجامعية للوجه القبلي، والدكتورة عفاف عبد التواب مديرة المدينة الجامعية للطالبات، ومدير التغذية والإسكان بالمدينة الجامعية للطالبات.

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