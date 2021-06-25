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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هندسة المنصورة تستضيف فريق مشروع محطة الضبعة النووي

استقبل الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة جامعة المنصورة بمحافظةالدقهلية الدكتور ايمن الطهراني مدير معمل التربة والاساسات فريق مشروع محطة الضبعه النووي لمعمل ميكانيكا الترية والاساسات بكلية الهندسة جامعة المنصورة. حيث مثل الجانب الروسي م/ ايرينا شباكونا و م. ليليا ليجيزا و م.  محمد عمر. (ممثلين عن شركة توم ستورى اكسبرت-المصمم والمقاول العام للمشروع) و  المهندس احمد فتوح محمد (ممثل عن شركة المقاولون العرب-مقاول التنفيذ)  ومؤمن النبوى (مترجم).
وبحضور فريق معمل ميكانيكا التربة والاساسات: ا.د. ايمن الطهراني مدير المعمل و د كتوره ميرفت شوشة نائب مدير المعمل ومهندس محمد القناوي المدير الفني للمعمل وباقي فريق العمل.  حيث تم عرض وشرح الاختبارات المتاحة طبقا للمواصفات ASTM  وكذلك توضيح تجارب الاعتماد وكذلك عرض لامكانيات المعمل من حيث الاجهزة والكفاءات.
وخلال الزيارة تمت مناقشة علمية لاحتياجات الجانب الروسى من اختبارات سواء بالمعمل او الموقع وتم الاتفاق على ان ممثلين الجانب الروسى سيقومون برفع ما توصلوا اليه للمصمم العام للمشروع بروسيا ومن ثم سيتم الرد على معمل ميكانيكا التربة والاساسات بكلية الهندسة جامعة المنصورة بقائمة الاختبارات المطلوبة وسيتم بعدها البدء مباشرة. حيث تم اختيار الفريق البروسى للمعمل بناء على توصية EGAC  لان معمل ميكانيكا التربة والاساسات هو المعمل الوحيد المعتمد لمواصفة ISO 17025
وفى نهاية الزيارة اثنى الفريق الروسى على امكانيات المعمل وعلى دعم الكلية والجامعة للمعمل وانهم على استعداد للتعاون في الاشتراك في هذا المشروع القومي.

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