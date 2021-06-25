نشاط مكثف للرئيس السيسي خلال الأسبوع الماضي.. شاهد

4 مقابلات داخلية وخارجية

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرا مفصلا لنشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأسبوع الماضي.

واستهل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بداية الأسبوع بالإجتماع مع الفريق أول "أحمد زكي" القائد العام للقوات المسلحة والفريق محمد فريد إلى جانب عدد من أفراد القوات المسلحة لمناقشة مستجدات مبادرة تطوير الريف المصري.

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعددا من الوزراء لمناقشة خطة إمداد الغاز الطبيعي للوحدات السكنية الجديدة.

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير خارجية ماليزيا حيث ناقش اليات وسبل تطوير العلاقات بين البلدين.

الرئيس السيسي يشدد على صون مال الوقف وحسن إدارته وإزالة أي تعدٍ عليه

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض جهود وزارة الأوقاف في تطوير هيئة الأوقاف، فضلاً عن تدريب وتأهيل الأئمة، وكذلك نشاط الوزارة في مجال التأليف والترجمة والنشر.

وشدد الرئيس في هذا الإطار على صون مال الوقف وتنميته وحسن إدارته، مع اتخاذ الإجراءات العاجلة لإزالة أي تعدٍ عليه، وسرعة تحصيل اي متأخرات مالية لصالحه، وأن تكون جميع التعاملات المستندية للوقف صادرة من مركز الوثائق المؤمنة، وان تتم التعاملات المالية بشأن جميع الاوقاف وفقاً للقيمة السوقية العادلة.

واستعرض وزير الاوقاف الدكتور مختار جمعة جهود الوزارة في إدارة أموال هيئة الأوقاف، موضحاً أن الهيئة قد حققت أعلى عائد سنوي في تاريخها خلال العام المالي 2020/2021، وذلك بنحو مليار و800 مليون جنيه، بزيادة تقدر بنحو 16%، أو ما يعادل 250 مليون جنيه، عن العام الماضي، إلى جانب تحقيق مال بدل وأصول مستحقة بنحو مليار و170 مليون جنيه، ليصبح إجمالي إيرادات الهيئة حوالي 3 مليار جنيه للمرة الأولى في تاريخها.

كما تم استعراض خطة وزارة الأوقاف بشأن تدريب الأئمة، بما فيها دورات الاستخدام الرشيد لمواقع التواصل الاجتماعي، مع التركيز على عدد من الصفحات المتخصصة في هذا الإطار، ووجه رئيس الجمهورية بتعزيز الاهتمام بدعم الأئمة، سواء فيما يتعلق بأحوالهم المالية، أو بتطوير برامج التدريب عالية المستوى المقدمة لهم وحصولهم على الدرجات العلمية المختلفة من الماجستير والدكتوراه لصقل قدراتهم.

ووجه الرئيس بالتوسع في إصدارات الوزارة المتعلقة بالثقافة الدينية للأطفال والنشء، خاصةً التوعية بالإطار الصحيح لمبادئ الدين وتصويب المفاهيم المغلوطة.