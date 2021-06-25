الإعلان عن موعد انطلاق تصوير واسم الجزء الجديد من سلسلة Transformers

أعلن المنتج لورنزو دي بونافينتورا والمخرج ستيفن كابل جونيور عن موعد انطلاق تصوير الجزء الجديد من سلسلة الأكشن والمغامرات Transformers، كما قررا أن يحمل الفصل الجديد اسم Transformers: Rise of the Beasts.

تفاصيل الجزء الجديد من سلسلة الأكشن والمغامرات Transformers

سيعود الجزء الجديد من سلسلة الأكشن والمغامرات Transformers التي أسرت انطلاقتها المتابعين منذ 14 عامًا، بالزمن إلى حقبة التسعينيات وستشهد ظهورعائلات الماكسمالز والبريداكونز وتيروركونز في خضم المعركة المشتعلة على كوكب الأرض بين الأوتوبوتس والديسبتكونز.

وسيكون الجزء الجديد من سلسلة الأكشن والمغامرات Transformers من إخراج ستيفن كابل جونيور وبطولة أنتوني راموس ودومينيك فيشباك، وسينطلق في دور العرض في شهر يونيو 2022.



Transformers: Rise of the Beasts في دور العرض في شهر يونيو 2022 باراماونت بيكتشرز وسكاي دانس يقدمان بالتعاون مع هاسبرو ونيو ريبابليك بيكتشرز إنتاج دون ميرفي وتوم دي سانتو إنتاج دي بونافينتورا بيكتشرز باي فيلمز



Transformers: Rise of the Beasts



إخراج ستيفن كابل جونيورمنتجين منفذين ستيفن سبيلبيرج، برايان جولدنر، دافيد إليسون، دانا جولدبيرج، دون جرانر، برايان أوليفر، برادلي فيشر، فاليري آن إنتاج لورنزو دي بونافينتورا، توم دي سانتو، دون ميرفي، مايكل باي، مارك فاراديان، دونكان هيندرسون استنادًا إلى شخصيات هاسبرو في سلسلة Transformers بطولة أنتوني راموس، دومينيك فيشباك في.

