عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الإعلان عن موعد انطلاق تصوير واسم الجزء الجديد من سلسلة Transformers

Transformers
Transformers

أعلن المنتج لورنزو دي بونافينتورا والمخرج ستيفن كابل جونيور عن موعد انطلاق تصوير الجزء الجديد من سلسلة الأكشن والمغامرات Transformers، كما قررا أن يحمل الفصل الجديد اسم Transformers: Rise of the Beasts.

تفاصيل الجزء الجديد من سلسلة الأكشن والمغامرات Transformers

 سيعود الجزء الجديد من سلسلة الأكشن والمغامرات Transformers التي أسرت انطلاقتها المتابعين منذ 14 عامًا، بالزمن إلى حقبة التسعينيات وستشهد ظهورعائلات الماكسمالز والبريداكونز وتيروركونز في خضم المعركة المشتعلة على كوكب الأرض بين الأوتوبوتس والديسبتكونز. 

وسيكون الجزء الجديد من سلسلة الأكشن والمغامرات Transformers من إخراج ستيفن كابل جونيور وبطولة أنتوني راموس ودومينيك فيشباك، وسينطلق في دور العرض في شهر يونيو 2022.


Transformers: Rise of the Beasts في دور العرض في شهر يونيو 2022 باراماونت بيكتشرز وسكاي دانس يقدمان بالتعاون مع هاسبرو ونيو ريبابليك بيكتشرز إنتاج دون ميرفي وتوم دي سانتو إنتاج دي بونافينتورا بيكتشرز باي فيلمز


Transformers: Rise of the Beasts


إخراج ستيفن كابل جونيورمنتجين منفذين ستيفن سبيلبيرج، برايان جولدنر، دافيد إليسون، دانا جولدبيرج، دون جرانر، برايان أوليفر، برادلي فيشر، فاليري آن إنتاج لورنزو دي بونافينتورا، توم دي سانتو، دون ميرفي، مايكل باي، مارك فاراديان، دونكان هيندرسون استنادًا إلى شخصيات هاسبرو في سلسلة Transformers بطولة أنتوني راموس، دومينيك فيشباك في.
 

Transformers المنتج لورنزو دي بونافينتورا ستيفن كابل جونيور المخرج ستيفن كابل جونيور Rise of the Beasts

ترشيحاتنا

خطيب المسجد النبوي: لا تغتروا بطول الأمل ولا تركنوا إلى الدنيا

نشاط مكثف للرئيس السيسي خلال الأسبوع الماضي.. شاهد

السن مجرد رقم.. عصام الحضري يستعيد ذكريات تألقه في المونديال

بعد الإعلان عنه رسميا.. كيف يمكن تحميل ويندوز 11 والأجهزة المناسبة له

روسيا تصدق على اتفاقية إنشاء مركز لوجيستي لأسطولها البحري في السودان

لي الشرف في غلق هذه القناة|إلهام شاهين: متطرفو الإخوان هددوني وأخذت حقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن نهائي كأس مصر

حبس نائب الجن والعفاريت وآخرين لاتجارهم وتنقيبهم عن الآثار فى مصر القديمة

تقرير تونسي : كاف يوقع عقوبتين على الأهلي قبل مواجهة الترجي

إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين أول يوليو

نجل عمرو أديب يخضع لعملية جراحية" صورة "

أسباب استبعاد السداسي الأحمر من معسكر الأهلي لمواجهة الترجي

تحذير جوي.. الأرصاد: الطقس غدا شديد الحرارة على كافة الأنحاء

مصدر: الزمالك يقترب من استعادة كريم هنداوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها البصل .. 3 أطعمة تحمي الكلى من الأمراض

تصيبك بأمراض خطيرة.. احذر تناول القهوة في هذا التوقيت

بديل السندوتشات .. طريقة عمل مقبلات الجبن بالخضار

التحكم في السكر وتقوية العظام.. تعرف على فوائد بذور الكتان

فيديو

فيديوجراف.. قرارت من البنك المركزي لمواجهة تداعيات كورونا

فيديوجراف| علي زين .. يد الأهلي تقترب من ضم صفقة قوية

فيديوجراف.. استمر ٢١ ساعة ..التفاصيل الكاملة لـ حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

اعتاد ملامسة أجساد الطالبات.. ما قصة مدرس بنها المتهم بالتحرش ؟ "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

عادل مبروك يكتب: أتباع الشيطان

سارة مجدى تكتب: تعددت الأسباب.. والتحرش واحد

يحيي عفيفي يكتب: قرار وزير المالية لم يكن مفاجأة

ياسر عبيدو يكتب: الرجولة فى خطر

رضا نايل يكتب : حيوان (قصة قصيرة)

د. رأفت محمود محمد يكتب: إفريقيا والشوكولاتة السويسرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ