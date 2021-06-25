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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

زبيدة ثروت : عبد الحليم تقدم لخطبتي ووالدي قال له «ماجوزش بنتى لمغنواتى»

عمرو الليثي - زبيدة
عمرو الليثي - زبيدة ثروت

اكد الإعلامي د. عمرو الليثي ان اللقاء الذى أجراه مع الفنانة الكبيرة زبيدة ثروت، من أحب وأهم الحوارات التى أجراها في برنامج «واحد من الناس».


وحكت زبيدة ثروت خلاله عن رحلتها الفنية منذ بدايتها وقالت لـ عمرو الليثي:  لقد شاركت في مسابقة أجمل 10 وجوه للسينما وجاء لى يحيى شاهين يطلب أن أمثل معه ورفض والدى أن أمثل أثناء الدراسة وطلب تأجيل ذلك لفترة الإجازة بالصيف ليوافق فورًا يحيى شاهين، وبالصدفة كان الأستاذ حسين حلمى المهندس يعمل فيلم «الملاك الصغير» ورأى صورة نشرتها إحدى المجلات لعيونى فقط بدون باقى ملامح الوجه، ليأتى بيحيى شاهين ويقول له تجيبولى صاحبة العيون دى تخينة رفيعة قصيرة مش مهم المهم عاوز صاحبة العيون دى تمثل فى الفيلم، وشاركت فى الفيلم.

 

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وتابعت زبيدة ثروت  :أما فيلم «دليلة» فقد كان أول مرة أرى فيها عبد الحليم حافظ وشادية، وأتذكر صراخ المخرج محمد كريم علىَّ فى أحد مشاهد الفيلم ويقول «انتم جايبينلى برنسيسة؟!» ليحتد عليه والدى ويقول له طبعًا برنسيسة وبنت برنسيسة ليعتذر بعدها لوالدى وبكيت وقتها لتأتى شادية وتطيب خاطرى وتقول لى إن سليمان نجيب ضربها بالقلم فماتزعليش من صراخ محمد كريم ولم أكن أعرف وقتها من هو سليمان نجيب وعلمت قدره بعد ذلك وعظمة أفلامه. وبعدها عملت فيلم «بنت 14» مع الفنان الكبير أحمد رمزي وكان ابن ناس جدًّا وغاية فى الأدب.

زبيدة ثروت تحكي قصة الولاعة و محمود المليجي

وأضافت زبيدة ثروت :أما الفنان محمود المليجي فكان خفيف الظل، وأذكر مرة أثناء تصوير فيلم «الحب الضائع» ضاعت ولاعة دهب منى وكان هناك مشهد يجمعنى به والمفروض أن أبكى على صدره بعد معرفتى بخيانة زوجى مع صديقتى وحاولت أن أبكى ولم أعرف ليقول لى محمود المليجى عيطى أقوله مش عارفة يقولى يابت افتكرى ولاعتك.

زبيدة ثروت : عبد الحليم حافظ تقدم لخطبتى و والدى رفض

وذكرت زبيدة ثروت  أن  من أحببته فى التمثيل والحقيقة وهو أحبني فقد كان عبد الحليم حافظ فى فيلم «يوم من عمرى» وراح اتقدم لوالدى الذى قال «ماجوزش بنتى لمغنواتى»، ولم أعلم تلك الواقعة ولا من بابا ولا من عبد الحليم ولم أعرف إلا بعد زواجى وإنجابى، وكنت وقتها أحب حياتى وبيتى وبناتى، إنما لو كنت علمت برغبة حليم فى الزواج منى وقتها «كنت هوافق ونص طبعًا»

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