رواج فني ملحوظ |نجوم الغناء يستعدون لإحياء حفلات غنائية.. أبرزهم محمد حماقي

يستعد عدد من نجوم الغناء لإحياء حفلات غنائية متنوعة بين مصر والسعودية، ويتنافس النجوم للعودة بقوة مجدداً على ساحة الغناء بعد توقف فترة كبيرة بسبب كورونا، نستعرض أبرزهم من خلال التقرير التالي:

محمد حماقي

يستعد الفنان محمد حماقي، لإحياء حفل غنائي اليوم الجمعة في مدينة جدة السعودية، ضمن سلسلة الحفلات التي تقام بالمملكة العربية السعودية برعاية الهيئة العامة للترفيه.

من جهة أخرى، كشف الموقع الرسمي لبيع تذاكر حفل المطرب محمد حماقي عن أسعار التذاكر والذى من المقرر أن يقام اليوم الجمعة في المملكة العربية السعودية وتحديدا في جدة.

وتتراوح أسعار تذاكر حفل محمد حماقي من 490 ريال سعودي حيث تشمل 6 فئات 785 ريال، 980 ريال، 1.725 ريال، 2.185 ريال، وأخيرا فئة "الرويال" وتصل إلى 2.875 ريال، والتي توازي 12 ألف جنيها مصري.

أحمد سعد

يستعد الفنان أحمد سعد، لإحياء حفل غنائي في الإسكندرية اليوم الجمعة على شاطئ 26 يوليو بمنطقة لوران على البحر وذلك مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية المتبعة.

الفنان أحمد سعد أعرب عن سعادته البالغة بهذا الحفل الذي سيلتقي فيه بجمهوره وقام بتوجيه رسالة لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي يدعو فيها جمهور للاحتفال معه علل شاطئ الإسكندرية بـ مو بيتش.

محمود العسيلي

يستعد الفنان محمود العسيلي لإحياء حفل غنائي، وذلك اليوم الجمعة، بإحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي، ويعد هذا الحفل أول حفلاته الصيفية، ومن المقرر أن يقدم محمود العسيلي خلال الحفل مجموعة من أغانيه المميزة.



محمود العسيلي طرح مؤخراً أغنية "بقت معايا"، وهي من كلمات سارة فرج، ألحان إيهاب عبدالواحد ومحمود العسيلي، توزيع أمير هداية، إنتاج "دي إس ميديا" و"صوت الدلتا"، ومن إخراج إبراهيم حدرج.

تامر حسني

أحيا الفنان تامر حسني حفلا ضمن فعاليات موسم الرياض، وقدم تامر نخبة كبيرة من الأغانى القديمة والحديثة وأبرزها: خليك فولاذى، عيش بشوقك، ناسينى ليه كفاياك أعذار، 100 وش وحلم سنين. وسط حضور كبير.

ومن جانب آخر يشارك الفنان تامر بعرض فيلمه الجديد "مش أنا"، في دور السينما، والذي ينتظره قطاع كبير من محبيه في مصر والوطن العربي، وينافس ضمن موسم الصيف وعيد الأضحى المبارك.



الفنان تامر حسنى وجه الشكر للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، لتقديمه الدعم والتسهيلات لإنجاز تصوير فيلمه الجديد “مش أنا” برعاية هيئة الترفيه والذى تم تصويره في مصر والسعودية.

وكتب الفنان تامر حسنى عبر حسابه بموقع تويتر "كل الشرف لرعاية معاليكم لفترة التصوير بالمملكة السعودية لفيلمي الجديد مش أنا فعلاً أهل كرم و دا مش جديد عليكم.

وتابع : شكراً معالي المستشار تركي آل شيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودي و شكراً جميع أفراد الهيئة والشعب السعودي الحبيب الغالي على حسن الاستضافة".

ورد عليه آل الشيخ قائلا “اتى نجم كبير وناجح".. ووضع علم مصر والسعودية وقلب أحمر.

فيلم “مش أنا” بطولة تامر حسنى، ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.

تدور قصة فيلم "مش أنا"، حول حالة نفسية ما تصيب "حسن"، والذي يجسده الفنان تامر حسني، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهي الفنانة سوسن بدر، ويحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهي محور حياته.

علي الألفي

تستعد ساقية الصاوى لاستقبال حفل غنائى للمطرب على الألفي نجم ذا فويس يوم السبت 26 يونيو على مسرح النهر الساعة السابعة مساءً.

على الألفي مطرب و ملحّن و منتج موسيقى مصرى، بدأ نشاطه منذ سن مبكرة من غناء فى الطفولة ثم في كورال الجامعة و حاز على لقب سوبر ستار الجامعة بقناة السويس بعد حصوله على أفضل صوت على مستوى الجامعة أربع سنين متتالية. بدأ مشواره الاحترافى في القاهرة عام 2007 من خلال فرق الشباب في دار الأوبرا وغيرهم ، اشتهر بغناء الشارات و تترات المسلسلات و الأفلام.

وعلى الجانب الاخر يأخذنا "عامر التونى" ومولويته المصرية فى رحلة لبحور الإنشاد الصوفى والتراث المصرى الأصيل مع إيقاعات موسيقية مناسبة للحالة الروحانية للعرض بساقية عبد المنعم الصاوى يوم الجمعة 25 يونيو الساعة 7 على مسرح النهر.