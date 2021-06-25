طريقة عمل طاجين الكفتة بمطيشة في المنزل

يعتبر طاجين الكفتة بمطيشة من الأكلات المغربية العريقة، والتي تتمتع بمذاق شهي ومختلف، ويمكن تقديمها بطريقة بسيطة بجانب الأكلات التي نقدمها على الغداء، ويمكن تقدميها بمفردها مع الأرز والسلطة الخضراء.





وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل طاجين الكفتة بمطيشة، والتي يتم استخدام طريقة الكفتة مع الصلصة والبيض، وهي اكلة مختلفة عن الطريقة التقليدية لعمل الكفتة، يمكنها ان تنال إعجاب أطفالك وعائلتك باكملها.



طاجين الكفتة بمطيشة

طاجين الكفتة بمطيشة



مقادير طريقة عمل طاجين الكفتة بمطيشة :



300 غرام كفتة

1 بصلة

فص ثوم

ملح و فلفل و زنجبيل و كمون و بابريكا

3 حبات طماطم

زيت زيتون

فصين ثوم

ملح و فلفل أسود و بابريكا

كزبرة

ملعقة كبيرة مركز الطماطم

2 إلى 3 بيضات



طريقة عمل طاجين الكفتة بمطيشة :



1- نأخد نصف بصلة نضعها في.مقلاة إلى أن تذبل نضيف فصين ثوم، ثم الطماطم المبشورة نضع الملح و الفلفل و البابريكا و مركز الطماطم، و نغطيها نضيف الماء عند الحاجة حتى تنضج

2- نتبل اللحم المفروم بالملح و الفلفل و البابريكا و الزنجبيل و الكمون، ثم نضيف نصف البصلة مبشورة و فص ثوم مهروس و كزبرة

3- نصتع كراة من الكفتة، و نضعها فوق الطماطم نغطيها و نتركها تنضج

4- بعدما تنضج الكفتة، ثم نضيف البيض والكزبرة