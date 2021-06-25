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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بنك التنمية الآسيوي: الصين أكبر سوق للسندات في شرق القارة

الصين
الصين

كشف بنك التنمية الآسيوي، أن الصين لا تزال تمتلك أكبر سوق للسندات بالعملة المحلية في منطقة شرق آسيا الناشئة، حيث تضم 77.8 %من السندات المستحقة في المنطقة.

وقال تقرير الصادر عن مراقب أسواق السندات الآسيوية لـ "بنك التنمية الآسيوي" ، اليوم الجمعة، إن سوق السندات في الصين نمت خلال الربع الأول من عام 2021 بنسبة 2.1 بالمائة مقارنة بالربع السابق وبنسبة 17.3 % عن العام السابق لتصل إلى 15.8 تريليون دولار أمريكي، مضيفا أن التراجع في نسبة إصدار السندات الحكومية حد من نمو السوق بشكل عام.

وذكر تقرير بنك التنمية الآسيوي، أن "تراجع الحاجة إلى التحفيز المالي وسط الانتعاش الاقتصادي، إلى جانب تركيز الحكومة على تخفيف مخاطر الائتمان في الأسواق المالية، حد من إصدار السندات الحكومية".

وأوضح تقرير بنك التنمية الآسيوي أن السندات الحكومية في الصين نمت بنسبة 1.6 بالمائة عن الربع السابق وبنسبة 18.5 %عن العام السابق لتصل إلى 10.1 تريليون دولار أمريكي في نهاية مارس.

وأضاف تقرير بنك التنمية الآسيوي أن سندات الشركات زادت بنسبة 2.9 % عن الربع السابق وبنسبة 15.2 % عن العام السابق لتصل إلى 5.7 تريليون دولار أمريكي.

وتضم منطقة شرق آسيا الناشئة الصين وهونغ كونغ الصينية وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام.

 

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