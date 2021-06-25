الثورة الصناعية الرابعة.. العربية للتصنيع تسعى لتوطين التكنولوجيا

وفقا لأحدث نظم التدريب الرقمية الحديثة

تشهد الهيئة العربية للتصنيع، عددا من الأحداث التي تثبت من خلالها أنها الظهير الصناعي للدولة لتوطين التكنولوجيا والتصنيع والتطوير، وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

ومن أبرز هذه الأحداث التي تثبت اهتمام العربية للتصنيع بأهمية تفعيل التحول الرقمي، مشاركة الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع بمؤتمر إصدار أول كتالوج إلكتروني يضم المنتجات المصرية القابلة للتصدير، وأيضا بيانات مدخلاتها المطلوب إستيرادها من الخارج بهدف استخدامها في الترويج للتجارة الخارجية المصرية في الدول المختلفة ،وتشارك العربية للتصنيع في هذا الإصدار الإلكتروني بما يحقق تعظيم الصادرات المصرية لاسيما مع دول القارة الأفريقية .

وفي سياق تعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة ،كانت زيارة سفير دولة الجابون بالقاهرة ومباحثات التعاون وتبادل الخبرات في كافة مجالات التصنيع والمشروعات التنموية، حيث أعرب سفير الجابون عن إعجابه بجودة منتجات العربية للتصنيع والتي تضاهي أحدث تكنولوجيات الإنتاج الصناعية.

كما أشاد بأكاديمية الهيئة العربية للتصنيع للتدريب، معربا عن التطلع لتدريب الكوادر البشرية بدولة الجابون من خلال دورات تدريبية متخصصة في كافة مجالات الصناعة والإدارة ونظم المعلومات وتكنولوجيا الإتصالات وفقا لأحدث نظم التدريب الرقمية الحديثة وتعزيز آليات الإدارة الآلية الذكية والتدريب علي الماكينات المبرمجة وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

وفي سياق الاهتمام بتدريب الكوادر البشرية وفقا لأحدث نظم العالمية الحديثة، التقي عبد المنعم التراس مع شباب المهندسين بالهيئة، بالإضافة للشباب المهندسين الذي وقع عليهم الإختيار لمنحة جامعة يوكلاند البريطانية،وحثهم على إستيعاب أحدث تكنولوجيات الإنتاج ونظم التصنيع الحديثة.