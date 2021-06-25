محافظ الجيزة يتفقد حالة النظافة والإشغالات في الهرم والطالبية وجنوب

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة تفقدية لمتابعة حاله النظافة والإشغالات وموقف خطط الرصف والتطوير بعدد من المناطق بأحياء جنوب الجيزة والطالبية و الهرم شملت ميدان الكيت كات و مطلع الطريق الدائري بشارع البحر الأعظم وطريق المريوطية.

وشهدت الجولة توجيهات محافظ الجيزة بتكثيف حملات النظافة ودعم بعض المناطق بعمال نظافة إضافيين الي جانب عدم السماح بالتعدي علي أرصفة الطريق العام للمنشآت التجارية والمحال والمقاهي .

رافق محافظ الجيزة خلال الجولة المهندس محمود فوزي السكرتير المساعد وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ورؤساء أحياء الهرم والطالبية.

كوبرى المريوطية الجديد

وتفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسار كوبرى المريوطية الجديد (الطائر) بداية من مطلع الكوبرى للقادم من طريق المنصورية بحى الهرم وحتى نهاية مسار الكوبرى بمحور محمد أنور السادات (ترسا سابقا) للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال والتجهيزات النهائية له من طبقة رصف وأعمدة الإنارة البلدورات، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال لسرعة تشغيل الكوبرى.

ونفذت أجهزة المحافظة كوبرى ترسا الجديد أعلى "محور المريوطية - الطريق الدائري" والذى يربط بين محور ترسا ومحور المريوطية، وهو ما يطلق عليه الكوبرى الطائر نظرا لارتفاعه الكبير ومروره أعلى دائرى المريوطية، ويبدأ الكوبرى من نهاية شارع ترسا تجاه المريوطية، لنقل الحركة المرورية من شارع ترسا إلى المنصورية بدون إحداث أى إعاقات مرورية بمنطقة المريوطية والشوارع الأخرى الموازية.

ورافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة واللواء خالد عصر وأشرف تامر رؤساء أحياء الهرم والطالبية.

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