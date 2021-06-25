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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالحمص.. طريقة عمل الفلافل الدايت في المنزل

طريقة عمل الفلافل
طريقة عمل الفلافل الدايت في المنزل

تعتبر الفلافل من أشهي الوصفات التي نسعى لشرائها من المطاعم في الصباح للفطور، وفي وجبة العشاء كوجبة مشبعة ولذيذة، ولكن يبقى الأمر مختلفا لكل من يتبع حمية غذائية فهم يشعرون في الرغبة بتانولها ولكن على طريقتهم الصحية، وهو ما سنقوم بتقديمها في السطور التالية.

 

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وقدمت الدكتورة جيهان الدمرداش أخصائية التغذية العلاجية و السمنة و النحافة ، طريقة عمل الفلافل الدايت، والتي سوف نستبدل فيها الفول بالحمص، وهو وصفة مميزة ومختلفة لمن يتبعون حمية غذائية صحية، والذين يريدون الابتعاد عن الفلافل المقلية.

 

طريقة عمل الفلافل الدايت في المنزل

 

طريقة عمل الفلافل الدايت في المنزل

 

مقادير طريقة عمل الفلافل الدايت :
2 كوب حمص منقوع بالماء ليوم كامل
1 بصل 5 حص ثوم 
نصف  كوب بقدونس 
ثلث كوب كزبرة 
ملعقة ونصف صغيرة كمون 
ملعقة ونصف صغيرة كزبرة ناشفة 
ربع ملعقة صغيرة فلفل احمر حار ( اختياري ) 
ملعقة ونصف صغيرة ملح 
ملعقة صغيرة بايكنج باودر 
ملعقة طعام دقيق الشوفان 

طريقة عمل الفلافل الدايت :
1- تضرب المواد بمحضر الطعام ، وتشكل باليد على شكل اقراص متساوية الحجم او باستخدام قالب الفلافل.
2- تدخل  فلافل الحمص الثلاجة لمدة ساعة حتى تتماسك .
3- بعدها نخرج الفلافل وتدهن  بالزيت الوش بفراشة  او بسبري  الزيت ويرش سمسم، ثم نقوم بوضعها في القلاية الهوائية  مدة 12 دقيقة درجة حرارة 180 ، ويمكن استخدام الفرن العادي لمدة 22-25 دقيقة و180 درجة الحرارة .

الفلافل الفلافل الدايت طريقة عمل الفلافل الدايت حمية غذائية صحية الفلافل المقلية

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