ضحايا أسفل الأنقاض.. انهيار عقار من 4 طوابق وسط الإسكندرية

انهار عقار مكون من 4 طوابق مأهول بالسكان اليوم /الجمعة/ بمنطقة العطارين وسط الإسكندرية.



كان مأمور قسم العطارين تلقي إخطارا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ بانهيار عقار بمنطقة العطارين ووجود مصابين وسكان تحت الأنقاض.



وعلى الفور، توجهت قوة من قسم شرطة العطارين، وقوات الدفاع المدني والإنقاذ، ومسئولي حي وسط وسيارات الإسعاف لمكان الإنهيار، وسط محاولات للبحث عن الضحايا تحت الأنقاض.



وتواصل قوات الحماية المدنية البحث ورفع الأنقاض بحثا عن مصابين، أو ضحايا، وتم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.