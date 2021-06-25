العراق يعلن ضبط مواد كيماوية شديدة الخطورة بميناء أم قصر الأوسط

بعد بيروت..

أفادت هيئة المنافذ الحدودية، الجمعة، بأنها تمكنت من ضبط مواد كيماوية شديدة الخطورة بجانب إحباط محاولة تهريب دراجات نارية مستعملة.





وذكرت الهيئة في بيان لها، قائلة: "بالتعاون والتنسيق المشترك وبمعلومات من جهاز المخابرات الوطني العراقي تمكن منفذ ميناء ام قصر الأوسط من ضبط حاويتين تحتوي الأولى على مواد كيمياوية شديدة الخطورة وسريعة الاشتعال متروكة منذ فترة طويلة داخل الميناء".

وأشارت الهيئة إلي أن الحاوية الثانية بداخلها دراجات نارية مستعملة يمنع استيرادها ومعدة للتهريب ولا يسمح بدخولها البلاد".

وأوضحت الهيئة، أنه تم تنظيم محضرين بما تم ضبطه وإحالتهما إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

ويشار إلي أن مرفأ بيروت كان تعرض في وقت سابق بكارثة انفجار مواد خطرة تسببت في وفاة وجرح آلاف الأشخاص بجانب كثير من الدمار الذي طال العاصمة اللبنانية بيروت.