جامعة عين شمس في أسبوع..نقدم دورات مكثفة للمعيدين لإعدادهم للدراسة بالخارج...عين شمس تفوز بمراكز متقدمة في مسابقة معهد بحوث هندسة الزلازل لعام 2021

جامعة عين شمس في أسبوع :

نائب رئيس جامعة عين شمس: دورات مكثفة للمعيدين لإعدادهم للدراسة بالخارج

جامعة عين شمس تفوز بمراكز متقدمة في مسابقة معهد بحوث هندسة الزلازل لعام 2021

جامعة عين شمس تتواصل مع جامعات عالمية رائدة في مجالي التعليم والبحث العلمي

انتهاء هاكاثون الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون بين مركز الابتكار وريادة الأعمال بعين شمس

بحضور رئيس الجامعة...أول اجتماع للدوائر العلمية لكليات العلوم والتربية والبنات جامعة عين شمس



شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها جامعة عين شمس تفوز بمراكز متقدمة في مسابقة معهد بحوث هندسة الزلازل لعام 202 وانتهاء هاكاثون الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون بين مركز الابتكار وريادة الأعمال بعين شمس .

حصلت جامعة عين شمس على المركز الخامس في مسابقة التصميم الزلزالي لعام 2021 (SDC)، كما حصلت على جائزة أفضل تصميم لنموذج ناطحة سحاب مقاومة للزلازل من الناحية الإنشائية والعملية، والتي ينظمها معهد بحوث هندسة الزلازل بالولايات المتحدة الأمريكية (EERI) كل عام.

أقيمت المسابقة الدولية بمشاركة أكثر من 30 فريق من جامعات في الولايات المتحدة الأمريكية المتحدة وجامعات أخرى من جميع أنحاء العالم، حيث شارك كل فريق بتصميم نموذج لناطحة سحاب من خشب البلسا، الذي سيتم اختباره على منضدة مهتزة.

وخضع المشاركين في المسابقة لتقييم من قبل لجنة تحكيم تضم متخصصين في المجال من عدة جامعات، حيث استعرض كل فريق تصميمه شفويا، إضافة لتقديم ملصق بملخص النموذج، والتصميم الهندسي له، وتضمنت معايير التقييم قياس مدى قدرة الفرق على الامتثال لمعايير وقيود التصميم، والتنبؤ التحليلي لأداء النموذج، ودرجة استجابته أثناء إجراء اختبار اهتزاز للطاولة.

وتهدف المسابقة إلى تعزيز دراسة طلاب المرحلة الجامعية لتخصص هندسة الزلازل، وتوفير فرص عمل لطلاب الهندسة المدنية الجامعيين لتصميم مشروع عملي وبناء واضعًا في الاعتبار التكلفة لمقاومة التحميل الزلزالي، إضافة إلى الترويج لأنشطة معهد بحوث هندسة الزلازل (EERI) بين طلاب الهندسة المدنية وجميع فئات المجتمع، علاوة على تشجيع المشاركة الدولية في هذا النشاط.

ولمعرفة المزيد من المعلومات عن المسابقة برجاء زيارة الرابط التالي: https://slc.eeri.org/2021-sdc/results/?fbclid=IwAR3zFuu06cepBLp4Qb9vxKRtyB2SDV2254BdMk2PpUveLKl8Im6Xo8p7KT0



كما عقد الدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث اجتماعا مع الهيئة المعاونة بكلية الآداب بحضور الدكتور مصطفى مرتضى عميد الكلية ، الدكتور شيرين مظلوم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث؛ لاطلاعهم علي الامكانات التي توفرها لهم الجامعة ومراكزها ووحداتها المختلفة ضمن الخدمات المقدمة من قطاع الدراسات العليا والبحوث على موقع الجامعة مثل خدمة الاستشارات الاحصائيه، خدمة التدقيق اللغوي، مكتب المبعوثين. ومكتب الجوائز.

وكدلك التعرف علي اهم المشاكل التي تواجههم في ابحاثهم وتشجيع الحصول علي المنح والبعثات. حيث اكد استعداد الجامعة لعمل دورات مكثفة في اللغة الانجليزية للمعيدين في اقسام الكليات الانسانية ،لإعدادهم للسفر للخارج للحصول علي منح او بعثات .



وأضاف ان بالجامعة مركز التدريب، مكتب المبعوثين ومكتب المنح التي تقدم الدعم الكامل للحصول علي المنح والبعثات ، مشيرا الى انه تم عمل ايميل رسمي لكل طلاب الدراسات العليا يمكن الدخول به علي بنك المعرفة ، واشار الي كافة اعلانات المنح والبعثات بالاضافة للخدمات الاخري المقدمة يتم نشرها علي موقع الجامعة والمركز الإعلامي للجامعة.

وأكد علي استعداد الجامعة لتمويل المنح الخارجية للباحثين تشجيعا لابنائها الباحثين بالاضافة إلي دفع مصاريف النشر اذا تم نشر البحث في مجلة من التصنيف الأول.Q1

كما اوضح ان هناك عددا من الدورات التي تساعد في الترقي مثل دورة التحول الرقمي التي اصبحت لازمة اثناء الحصول علي درجة الماجستير والدكتوراه.

وطالب الدكتور مصطفى مرتضى الباحثين بضرورة التواصل مع الاساتذة والبحث ، الاجتهاد والمثابرة في الوصول الي كل جديد، مضيفا ان الكليات النظرية عليها أن تساهم في رفع التصنيف الدولى لجامعة عين شمس لانها تحتوى على اكبر عدد من الاساتذة الذين لهم باع طويل في البحث الاكاديمي والعلمي نظرا لتعدد وتنوع التخصصات بها.

وأشارت الدكتورة شيرين مظلوم الي دور وحدة مركز الاستشارات التابع لقطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية والتي تقوم بعمل دورات في اللغة الانجليزية لاعداد الباحثين للحصول علي شهادة التويفل.

كما نظّم مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس ندوة تثقيفية بالتعاون مع جامعة كانسس بالولايات المتحدة الأمريكية لعرض برامج الدراسات العليا والمنح التي تقدمها جامعة كانسس عبر تقنية الفيديو كونفرانس باستخدام تطبيق زووم.

تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور شهيرة سمير مدير قطاع العلاقات الدولية بجامعة عين شمس.

استضافت الندوة أماندا أوستريكو مساعد نائب رئيس جامعة كانسس ومدير إدارة تسجيل طلاب الدراسات العليا، و هدير شاهين المسئولة عن تسجيل الطلاب الدوليين بجامعة كانسس واثنين من طلاب الدراسات العليا كسفراء للجامعة.

أكد الدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث أن هذا النشاط يأتي في إطار حرص جامعة عين شمس علي التواصل مع جامعات عالمية رائدة في مجالي التعليم والبحث العلمي لضمان استمرار التطوير في برامج الجامعة المختلفة من خلال توفير منح دراسية من جامعات عالمية في تخصصات تحتاجها الجامعة في الفترة الحالية والمستقبلية لتحقيق رؤية الجامعة وخططها البحثية علي المستوي العالمي.

وأضاف سيادته بأن جامعة عين شمس تتميز بسمعة علمية رائدة في مجالات مختلفة وتمتلك أعضاء تدريس لهم سمعة طيبة علي المستوي الدولي في مجالات البحث العلمي المختلفة، كل ذلك بالإضافة لتاريخ الجامعة وما تشهده الأن من تطور في منظومتي التعليم والبحث العلمي مما يجعلها جامعة صاحبة دور محوري في المنطقة وفي المجتمع الدولي.

خلال افتتاحية الندوة اكدت الدكتورة شهيرة سمير مدير قطاع التعاون الدولي بجامعة عين شمس عن رغبة الجامعة في التعاون الدولي مع الجامعات الرائدة علي مستوي العالم لتبادل الخبرات والاستفادة من كل الفرص التي تضع جامعة عين شمس من بين هذه الجامعات.

كما أضافت "نحن نأمل ان نوفر لطلابنا كل الفرص للدراسة والتدريب في جامعات مرموقة بالبرامج الدراسية المختلفة التي تميز جامعة عين شمس عن غيرها من الجامعات في المنطقة. حيث يتيح توفير منح دراسية لطلابنا فرصة كبيرة لصناعة شراكات علي المستوي الدولي بين أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس وجامعات العالم للتعاون واستمرار الشراكات العلمية والبحثية.

بدأت الندوة هدير شاهين بتقديم لمحة عامة موجزة عن جامعة كانساس بما في ذلك تصنيف الجامعة والموقع الجغرافي ومعلومات حول الحياة الطلابية في الحرم الجامعي لجامعة كانسس.

وتحدثت أماندا أوستريكو، عن عملية التقديم ومتطلبات القبول وفرص التمويل المتاحة للطلاب الدوليين في جامعة كانسس.

وتبادل الطلاب السفراء جوليا وباتريك تجاربهم في جامعة كانسس وأجابوا على الأسئلة العديدة التي طرحها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من جامعة عين شمس. شارك العديد من طلاب جامعة عين شمس في الندوة للتعرف عن طرق الدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية وطريقة الحصول علي المنح المختلفة.

في النهاية تقدم الدكتور عبدالله سامي المشرف العام على مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس بالشكر لجامعة كانسس على اهتمامها بعرض برامج الدراسات العليا المختلفة في الجامعة وعرض جميع فرص التمويل للطلاب وأعضاء هيئة التدريس من جامعة عين شمس الراغبين في التقدم لهذه البرامج. جدير بالذكر ان جامعة كانسس عرضت أيضا إمكانية جدولة مواعيد فردية مع الطلاب الراغبين في التقدم لأحد برامج الدراسات العليا بجامعة كانسس.

وفي سياق اخر انتهت ، فعاليات هاكاثون الشركات الصغيرة والمتوسطة الذى تنظمه الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك ضمن أنشطة البرنامج التأهيلى لاحتضان ودعم قطاع ريادة الأعمال والبحث والتطوير للتكنولوجيات المساعدة لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

وجاء البرنامج تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس( iHub)، والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت إشراف الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، وبالتعاون مع مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس.

وتم خلال الحفل الختامي لفعاليات هاكاثون الشركات الصغيرة والمتوسطة، مناقشة جميع الأفكار المقترحة من مختلف ممثلي الشركات الصغير والمتوسطة الحجم من قبل لجنة التحكيم المكونة من

المهندس محمود متولى المدير التنفيذى لشركة فيرست سوفت، والدكتور عمرو العوامرى استشارى أول تكنولوجيات مساعدة بالأكاديمية الوطنية للتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة وعضو هيئة تدريس بكلية الهندسة بنها قسم اتصالات، والمهندس حاتم الشماع نائب رئيس شركة بنية للكابلات Benya Cables & Organizer of lean startup circle Egypt، والدكتور محمد الشيخ أستاذ مساعد بقسم هندسة الإلكترونيات – جامعة عين شمس، والدكتور ماجد غنيمة عضو هيئة تدريس بقسم ميكاترونيكس بكلية هندسة جامعة عين شمس، والدكتورة علياء أحمد محاضر بكلية الصيدلة جامعة طنطا وأكاديمية التدريب للأطباء من جامعة القاهرة، ومؤسس الحملة القومية الأولى للتعريف والتوعية بذوي متلازمة داون، أخصائي التغذية العلاجية بمستشفى 57357، عضو مجلس أمناء مؤسسة الفلك الخيرية، راعي جلوبال شيبرز الدلتا- المنتدى الاقتصادي العالمي.

كما تم عرض ومناقشة الأفكار، واختيار فريقين فائزين بالمراكز الأولى بواقع 100 ألف جنيه للشركة الفائزة بالمركز الأول و50 ألف جنيه مصري للشركة الفائزة بالمركز الثانى، وذلك لدعم الأفكار المقدمة وتطويعها في مجال التكنولوجيات المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وانطلقت فعاليات هاكاثون الشركات الصغيرة والمتوسطة فى الثانى عشر من يوليو، بمشاركة مجموعة من الشركات والمطورين والمهتمين بتطوير التكنولوجيا المساعدة من كل أنحاء مصر ومن مختلف الشركات القائمة، يعملون على مدار ٧ أيام مكثفة متتالية لبحث ومناقشة موضوعات متعلقة بمجال دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على تطويع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وهو ما يتناسب مع رؤية وزارة الاتصالات فى دعم و تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لدمجهم فى المجتمع بهدف تحقيق رؤية و استراتيجية الدولة ٢٠٣٠.

وتسعى الأكاديمية إلى تمكين الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وتطوير مهاراتهم واستغلال قدراتهم الاستثنائية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

وتتمثل رؤية الأكاديمية في أن تصبح مركزا إقليميا لدعم التكنولوجيا المساعدة وتحفيزها.

ويعد مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس iHub هو المركز الرسمي لبناء القدرات وريادة الأعمال، والذي يعمل على تقليل الفجوة بين الدراسة الأكاديمية والصناعة، منذ عام 2013، ويقدم مجموعة متنوعة من البرامج متعددة التخصصات غير التقليدية والتي تم تصميمها حتى يصبح الخريجون ذوي كفاءة عالية وجاهزين للانضمام إلى سوق العمل.

كما التقى الدكتور محمود المتينى ، رئيس جامعة عين شمس ، بأعضاء هيئة التدريس بالأقسام العلمية المتشابهة بكليات العلوم و التربية و البنات .

وذلك بحضور الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ،الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنميه البيئة .

يأتي هذا الاجتماع كباكورة لتكوين الدوائر العلمية لهذه الأقسام والتى تهدف إلي التعاون بين الأقسام العلمية المتشابهة في الكليات الثلاث وتشجيعهم علي التواصل والتكامل بينهم.

وخلال اللقاء أكد الدكتور محمود المتينى أنه تماشيًا مع التطويرات التى تشهدها الجامعة علي كافة الأصعدة ، كان لابد من الاهتمام بتطوير العملية التعليمية باعتبارها عملية ديناميكية تحتاج للتطوير المستمر ، لذلك كان من الضروري الالتفات إلي الأقسام العلمية الخاصة بالعلوم الأساسية بكليات ( العلوم ، التربية ، البنات ) ايمانًا بالدور الهام الذي تقوم به ، وذلك لدعمها وتقويتها وتطويرها للوصول بها إلى المزيد من الإنتاج العلمي المتميز .

وأضاف رئيس جامعة عين شمس أن هذا اللقاء يجمع الأقسام العلمية المتشابهة( الرياضيات ، الكيمياء ، الفيزياء) بالكليات الثلاث من أجل تحقيق التواصل والتنسيق بينهم في مجالات البحث العلمى والنشر المشترك ، وفي التعليم والمعدات ، مما سيثرى البحث العلمى ويمنع التكرار ، كما يتيح لكل منهم استخدام التجهيزات المتوافرة بكل كلية ، مؤكدا أن مخرجات هذا التكامل ستكون أكثر كفاءة.

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ودعا الدكتور محمود المتينى إلى إنشاء مجلس للدائرة العلمية للتخصص المشترك يساعد علي التكامل ما بين الكليات وأعضاء هيئة التدريس وخططهم العلمية و رسم السياسات العامة التي يرتكز عليها تطور هذه الأقسام ، مشيدا بجهود الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب في المساهمة في تحقيق التواصل الفعال بين الأقسام المتشابهه .

كذلك أكد الدكتور محمود المتينى علي ضرورة تشجيع الطلاب علي الالتحاق بأقسام العلوم الأساسية باعتبارها أساس المستقبل ، مطالبا القائمين علي هذه الأقسام بكليات العلوم والتربية والبنات بوضع خطط مشتركة لجعلها جاذبة للطلاب الجدد .

نائب رئيس جامعة عين شمس: نعمل على توحيد الجهود في الأقسام ذات الطبيعة المتشابهة

ومن جانبه أكد الدكتور عبد الفتاح نائب رئيس جامعة عين شمس سعود أن الجامعة ستعمل علي توحيد الجهود في الأقسام ذات الطبيعة المتشابهة والمشتركة فى كافة كليات الجامعة ، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يعد البداية في هذا الصدد.

وأضاف أن التصنيفات العالمية تعتد بالتخصص الواحد في الجامعة بصرف النظر عن الكليات ، وبالتالى إنتاج الأقسام العلمية المتشابهة يؤثر علي بعضها البعض في التصنيفات العالمية للتخصصات، و ينعكس علي تصنيف الجامعة ككل ، ولذلك لابد من تكاتف وتعاون التخصصات المشتركة للارتقاء بموقع الجامعة في التصنيفات العالمية.

وأشار الدكتور عبد الفتاح سعود إلى أن التعاون بين الأقسام المتشابهة سيجعل هناك أيضا تميز واضح لكل برنامج من برامج هذه العلوم ، مما سيخلق تنوع وثراء في البرامج ،سيدفع مزيد من الطلاب للالتحاق بها، حيث سيتاح المجال أمامهم للانتقاء بين البرامج المختلفة ، إلي جانب الربط بين هذه التخصصات وبين سوق العمل .

وأوضح الدكتور عبد الفتاح سعود أنه سيتم تشكيل دائرة علمية لكل تخصص من تخصصات الأقسام ذات الطبيعة المشتركة وسيكون هناك مجلس لإدارتها يتشكل من ممثلين لتلك الأقسام على أن يتم تغيره كل فترة محددة .

وفي ختام اللقاء الذي شارك فيه لفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس من الأقسام المشتركة بكليات البنات والعلوم والتربية تم فتح باب النقاش وقام الحضور بطرح أفكارهم لتحقيق التواصل الفعال بين الكليات الثلاث .