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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

للمرة الأولى.. الأزهر يشارك في تقييمات جائزة بن زايد لأفضل معلم خليجي

الإمام الأكبر الدكتور
الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

شارك عدد من منسقي الأزهر الشريف، للمرة الأولى، في اجتماع اللجنة الفنية والإعلامية لجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي، عبر "الفيديو كونفرانس"، بحضور الدكتور حمد أحمد الدرمكي الأمين العام للجائزة وأعضاء اللجان في الدول المشاركة بالجائزة.

 

ناقش أعضاء اللجان في الدول المشاركة بالجائزة مستجدات الجائزة، وجهود أعضاء اللجان في الدول المشاركة، حيث تم استعراض آلية العمل والإجراءات المتبعة منذ انطلاق الجائزة، وصولا إلى الدورة الثالثة وآلية العمل الاستثنائية التي اعتمدتها الجائزة للتغلب على الظرف الصحي الطارئ عبر تسخير التكنولوجيا لاستمرار أعمالها دون انقطاع.

 

كما تمت مناقشة الاستعداد للإعلان عن النتائج الخاصة بالدورة الثالثة من خلال الحفل الافتراضي وسيتم تكريم المعلمين المتميزين الفائزين بمبلغ مليون درهم لكل معلم فائز، كما تم تسليط الضوء على مستجدات الدورة الرابعة للجائزة والدول الجديدة المشاركة في الجائزة.

 

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أسماء الفائزين في الدورة الثالثة للمسابقة، يوم الأحد الموافق 27 يونيو 2021م في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الحفل الختامي الافتراضي الذي تنظمه اللجنة في متحف اللوفر أبوظبي ، بحضور معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم – المشرف العام للجائزة ، وعدد من أعضاء لجان الجائزة.

 

وتعتبر جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي، إحدى أبرز الجوائز التربوية على مستوى الوطن العربي، حيث تحظى برعاية ودعم كبيرين من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي وجه بإطلاقها من أجل نشر ثقافة التميز بين المعلمين محليا وعربيا وجعله خيارا استراتيجيا لمنظومة التعليم على المستويين المحلي والإقليمي ، لضمان جودة المخرجات التعليمية، وتعزيز التنافسية الخلاقة بين المعلمين وإبراز إنجازاتهم ومواهبهم وإبداعاتهم.

 

فى سيباق اخر .. ألقى الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، خطبة الجمعة أمام طلاب المدينة الجامعية للطلاب بأسيوط.

 

وبعد انتهاء صلاة الجمعة، أجرى نائب رئيس جامعة الأزهر، مطبخ  المدينة الجامعية للطالبات بأسيوط، عقب قيامه  وذلك خلال جولته التفقدية للمدن الجامعية، للاطمئنان على التغذية المقدمة لهن، والوقوف على مدى سلامة وصحة الغذاء.

 

كما تأكد نائب رئيس جامعة الأزهر، بنفسه من نضج الطعام، و مطابقته لمقايس الجودة المتعارف عليها، كما شدد فضيلته على الاهتمام بأعمال النظافة والتعقيم المستمر لجميع الأدوات المستخدمة الخاصة بالمطبخ، وضرورة التزام العاملين بارتداء الكمامات وغسل الأيدي باستمرار بشكل دوري واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعارف عليها للوقاية من فيروس كورونا ؛ وذلك  حفاظا على صحة الطالبات والعاملين بالمدينة.



يأتي ذلك في إطار  حرص إدارة الجامعة برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، على أمن وسلامة الطلاب والطالبات، فى ظل الظروف الاستثنائية التى تعيشها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

رافق نائب رئيس جامعة الأزهر، عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الأمين العام المساعد لفرع الجامعة بأسيوط، والدكتورة إيمان مخلوف المشرف العام على المدينة الجامعية للطالبات، وحسام مهران مدير عام المدن الجامعية للوجه القبلي، والدكتورة عفاف عبد التواب مديرة المدينة الجامعية للطالبات، ومدير التغذية والإسكان بالمدينة الجامعية للطالبات.

الأزهر منسقي الأزهر الشريف جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي الازهر الشريف الفيديو كونفرانس

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