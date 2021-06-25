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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الشرطة الأمريكية تطارد 40 بقرة هاربة من مجزر في كاليفورنيا.. فيديو

مطاردة بقر بكاليفورنيا
مطاردة بقر بكاليفورنيا

أذاعت فضائية روسيا اليوم، لقطات يظهر من خلالها قيام شرطة ولاية كاليفورنيا الأمريكية بمطاردة حوالي 40 بقرة هربت من مجزر في لوس أنجلوس.


وشوهدت الأبقار الهاربة وهي تتجول في شوارع وطرق المدينة وفقا لتصوير قنوات تلفزيونية محلية.


وتمكنت الشرطة من الإمساك بـ38 بقرة فيما نفقت واحدة إثر اطلاق النار عليها بعد مهاجمتها عائلة من 4 أشخاص.

 

على الجانب الآخر، استخدمت شرطة هاواي أموال المساعدات الأمريكية المخصصة لمصابى فيروس كورونا من أجل شراء كلب آلي (روبوت) لقياس حرارة المرضى.

في ظل فضيحة كبرى، أنفقت شرطة هاواي 150 ألف دولار (2.347.500 مليون جنيه) من أموال المساعدات الأمريكية الخاصة بمصابي كورونا لشراء كلب آلي (روبوت) لقياس درجات الحرارة داخل مخيم للمشردين.

يقول المسئولون إن الكلب ساعد في الحد من الإنفاق على العمل الإضافي وتقليل التفاعل بين الموظفين والمقيمين بالمخيمات في هونولولو بـ هاواي.

لكن السكان المحليين الذين يكافحون من أجل تغطية نفقاتهم وصفوا عملية الشراء بأنها "سخيفة للغاية"، في ظل تفشي فيروس كورونا وحاجتهم الشديدة للمساعدات.

ذكرت وسائل الإعلام المحلية لأول مرة في يناير، أن عملية الشراء غير العادية لفتت الانتباه الدولي عندما غطتها Vice في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وتزعم إدارة شرطة هونولولو أنها اشترت الروبوت المعدّل "Spot" من Boston Dynamics باعتباره أكثر من "مقياس حرارة" أي لاستخدامات مختلفة.

وذلك من خلال الفحص الميداني بدون لمس والتفاعل مع الأفراد المشردين في الحجر الصحي، كما أن الكلاب يمكنها إجراء فحوصات حرارية مستمرة، والتي يمكن أن تساعد في الاكتشاف المبكر للمرضى، وفقا لتصريحات.

مساعدات كورونا في هاواي

استخدمت الشرطة أموال المساعدات الخاصة بمصابي كورونا لشراء الروبوت من "قانون CARES  الأمريكي"، فتلك الأموال خصصتها وزارة المالية الأمريكية لـ "النفقات الضرورية المتكبدة بسبب حالة طوارئ الصحة العامة".

 

نقلت قناة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم الأحد، عن عمدة المدينة قوله ، إن المحققين يقتربون من التوصل لمشتبه به ثان في إطلاق النار.


وأشارت الشبكة إلى أن إطلاق النار وقع في الساعات الأولى من صباح السبت، موضحة أن الشرطة لا تعتقد أنه تم استهداف الجرحى بشكل متعمد من قبل المسلحين، وأن الحادث اندلع على ما يبدو إثر وقوع مشاجرة بين شخصين، ولكن حتى الآن لاتزال الدوافع وملابسات الحادث غير واضحة. 

 

الشرطة الأمريكية بقرة مسلخ كاليفورنيا فيروس كورونا

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