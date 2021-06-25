أحبك كثيرًا يا تيتي.. حازم إمام يحتفل بعيد ميلاد ابنته تاليا على إنستجرام

حرص حازم إمام نجم الزمالك السابق، على الاحتفال بعيد ميلاد ابنته "تاليا" عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشر حازم إمام، صورا معها معلقا: "عيد ميلاد سعيد الرابع عشر حبيبتي ، أحبك كثيرًا يا تيتي".

ودائما ما يهتم حازم إمام بتهنئة أسرته بالمناسبات السعيدة عبر السوشيال ميديا، وتتكون أسرته من زوجته قدرية و3 بنات "هيا وتاليا ولولوه".



وحازم إمام هو أحد أساطير الزمالك الذي سطر تاريخا له مع القلعة البيضاء بأحرف من ذهب، حيث حقق 12 لقبا مع القلعة البيضاء خلال مسيرته بين محلي وقاري، كما توج مع منتخب مصر ببطولة بطولة الألعاب الإفريقية الأوليمبية عام 1995، وكأس الأمم الأفريقية عام 1998.

لعب حازم إمام لبعض الأندية الأوروبية حيث ارتدى قميص أودينيزي في الفترة من 1997 حتى 2011، تمت إعارته خلال تلك الفترة إلى دي جرافشاب الهولندي موسم 1999 - 2000.

على صعيد الألقاب الفردية توج حازم إمام بالعديد من الألقاب أبرز أفضل ناشئ في بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 1996، كما تواجد ضمن منتخب أفريقيا مرتين ( 1996 - 2002)، وأفضل لاعب مهاري في بطولة بيبسي للمهارات 2001، وأفضل لاعب في مصر 2003.



أطلق على حازم إمام العديد من الألقاب، أبرزها الثعلب الصغير - الإمبراطور - فنان الشعب.



حصد حازم إمام خلال مشواره الكروى العديد من الألقاب، حيث حصل على لقب أفضل لاعب أفريقى داخل القارة عامى 1996 و2003، وأفضل لاعب مهارى فى بطولة بيبسى للمهارات عام 2001م، كما حصل على لقب أفضل لاعب كرة قدم مصرى عام 2003.



حقق مع الزمالك بطولة الدوري العام المصري (3 مرات) وبطولة كأس مصر (مرتين) وبطولة كأس السوبر المصري (مرتين) وبطولة دوري أبطال أفريقيا (مرتين) وكأس السوبر الأفريقي (مرة واحدة) وكأس الأمير فيصل العربية (مرة واحدة) وكأس السوبر المصري السعودي (مرة واحدة).



دخل حازم امام مبنى الجبلاية عضوا فى مجلس ادارة اتحاد الكرة وكان له دور بارز يكمل مسيرته والده حمادة إمام الذى شغل مناصب عديدة فى الاتحاد حتى وصل لمنصب الوكيل ، واستقال الثعلب فى 2019 بعد خروج منتخب مصر من امم افريقيا التى اقيمت فى مصر .