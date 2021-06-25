فقد الرغبة في اللعب .. لاعب لاتسيو يغادر بعثة منتخب شباب العراق

كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم سبب مغادرة شوان سيروان لاعب فريق لاتسيو الإيطالي معسكر منتخب شباب العراق المشارك في بطولة كأس العرب التي تستضيفها مصر.

وفي بيان رسمي للاتحاد العراقي قال : غادرَ لاعب منتخب الشباب شوان سيروان مقر إقامة وفد المنتخب في القاهرة بطلبٍ من عائلة اللاعب.



وذكرَ والد اللاعب شوان سيروان، في تعهدٍ خطي لرئيس الاتحاد ورئيس بعثة المنتخب الدكتور حيدر عوفي: أن اللاعب لم تكن لديه رغبة للحضور إلى مصر منذ البداية، ولكن ضغوطاتي عليه أجبرته على التواجد مع المنتخب برغم أنه لا يجيد اللغة العربية والإنجليزية والكردية.



وتابع سيروان عثمان: الجهاز الفني بقيادة المدرب عماد محمد، لم يقصر إطلاقاََ مع نجله، وحاول إدخاله في أجواء البطولة، ولكن رغبة شوان لم تكن متواجدة، وهو ما أثر عليه وعلى أدائه في التدريبات.



واختتمَ والد اللاعب: أقدم شكري لجميع اللاعبين في منتخب الشباب بسبب تعاملهم المثالي والعائلي مع شوان، وكذلك الجهاز الفني، وأتمنى لهم التوفيق في قادم الأيام.



من جانبه، أبدى مدرب منتخب الشباب، عماد محمد، استغرابه من طريقة خروج اللاعب وفي هذا التوقيت الحرج في البطولة.



موضحاً انه تعامل مع اللاعب كمحترف، وحاول إدخاله في أجواء اللعب والبطولة، ولكن رغبته كانت شبه معدومة أو في نزهة، على عكس اللاعب بلند حسن الذي انصهر مع المنتخب بوقت قياسي، وقدم أداءً مثالياََ أقنع به الجهاز الفني.



وبيّن عماد محمد: تصرفات شوان سيروان لن تؤثر عليّ في طريقة التعامل مع اللاعبين المحترفين مستقبلاََ، وستبقى أبواب المنتخب مفتوحة أمام كل من لديه الرغبة الحقيقية في تمثيل منتخب العراق.

ويحتل منتخب العراق المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعة كأس العرب للشباب برصيد 3 نقاط .