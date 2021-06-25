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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: قرار زيادة المعاشات 13% ترجمة لاهتمام القيادة السياسية بملف الحماية الاجتماعية

النائبة هند رشاد،
النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب

قالت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، إن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على زيادة المعاشات بنسبة 13% اعتبارًا من أول يوليو المقبل، قرار إنساني، و ترجمة حقيقية لاهتمام القيادة السياسية بملف الرعاية والحماية الاجتماعية على مدار السنوات السبعة السابقة.

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دعم المواطن المصري

وأكدت عضو مجلس النواب، أن القرار يعكس اهتمام الرئيس بالمسؤولية تجاه جميع فئات المجتمع، أصحاب المعاشات جزء أصيل من هذا الوطن، وأن مواقف الرئيس دائماً داعمة للمواطن المصري الذي تحمل بصدق ووطنية إجراءات الإصلاح الاقتصادي الذي أعاد الاقتصاد المصري للطريق الصحيح، واتضح ذلك جليا خلال الأزمة الأخيرة لجائحة كورونا واستطاع الاقتصاد المصرى أن يظل متماسك وقوى في ظل هذه الظروف الصعبة، مما يعنى أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح، وذلك بشهادة كبرى المؤسسات الدولية.

وأشارت رشاد، إلى أن تكلفة زيادة المعاشات تصل إلى 31 مليار جنيه، بالإضافة إلى برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، بالإضافة للعديد من القرارات المختلفة التي تصب جميعها في تخفيف الأعباء عن الشرائح المجتمعية، وتهدف أيضا لتحسين مستوى المعيشة، وفى إطار رد الجميل للمواطنين لما يبذلونه من جهود تجاه وطنهم متمثلة في تحمل الظروف التى مرت بها البلاد وهم مؤمنين بأهمية أمن واستقرار الوطن.

مصر مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي جائحة كورونا ملف الحماية الاجتماعية الإقتصاد المصرى أصحاب المعاشات المعاشات اشرف مروان المصرية

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