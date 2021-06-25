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إلهام أبو الفتح
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رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الري يستعرض مع رئيس جنوب السودان قضية السد الإثيوبي|صور

وزير الري يستعرض
وزير الري يستعرض مع الرئيس سلفا كير قضية السد الإثيوبي

التقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى ، بالرئيس سلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان ، ونقل له تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وتباحث مع معه في الموضوعات ذات الإهتمام المشترك ، ومشيراً إلى أن الدعم المصري لدولة جنوب السودان يمتد لسنوات طويلة ماضية تعكس العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين.

وخلال اللقاء أكد الدكتور عبد العاطى على أهمية تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين من خلال تنفيذ العديد من الإستثمارات في مجالات السياحة والطرق والطاقة ، وبما ينعكس بالنفع على المواطنين في دولة جنوب السودان ، بالإضافة لتقديم الدعم المصري لدولة جنوب السودان لتطوير قطاعي الموارد المائية والزراعة مما يدعم توفير إمدادات مياه الشرب للأهالي والثروة الحيوانية لتوفير احتياجات اشقائنا فى جنوب السودان.

كما استعرض الدكتور عبد العاطى قضية سد النهضة الإثيوبي ، وفند الادعاءات الإثيوبية بأن هذا السد سيوفر  الكهرباء لدولة إثيوبيا والدول المجاورة لها ، ومشيراً في الوقت ذاته لتناقض تصريحات المسئولين الإثيوبيين الذين يتحدثون عن أهمية السد في توفير الكهرباء للشعب الإثيوبي المحروم من الكهرباء في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الإثيوبية لتصدير هذه الكهرباء للخارج.

وفي اطار تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين ، واستمراراً للمشروعات التي تقوم مصر بتنفيذها في مجال إزالة الحشائش من المجارى المائية والحماية من أخطار الفيضانات .. قام الدكتور عبد العاطى والسيد/ مناوا بيتر وزير الموارد المائية والري بدولة جنوب السودان بتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين البلدين لتنفيذ مشروع جديد للحد من مخاطر الفيضان بحوض بحر الجبل ، والذي يهدف لحماية المدن والقرى الواقعة بحوض بحر الجبل من أخطار الفيضانات من خلال التدخل السريع بتنفيذ أعمال التطهيرات بمناطق الاختناقات بالمجرى المائي لبحر الجبل بالإضافة لتقوية الجسور الضعيفة أمام المدن والقرى المعرضة للفيضانات.

كما التقى الدكتور عبد العاطى نادية أروب وزيرة الثقافة والمتاحف والتراث بدولة جنوب السودان .. حيث وجه الدكتور عبد العاطى الدعوة للوزيرة للتنسيق المشترك لعمل أنشطه ثقافيه للفن الجنوب سوداني في مصر ، ووضع بعض المقتنيات التي تعبر عن الثقافه الجنوب سودانية بالمركز الثقافى الأفريقى الواقع بمتحف النيل بأسوان ، والذى أنشأته وزارة الموارد المائية والرى ، ويضم خمس مساحات متنوعة تحتوى كل منها على لوحات ومقتنيات وأفلام وثائقية للدول الأفريقية ، ويحتوى على مكتبة وثائقية تضم العديد من الكتب والألبومات الأثرية والتاريخية التي تحكى تاريخ النيل ، بالإضافة لمسرح مفتوح بجوار المركز.

الدكتور عبد العاطى التقى خلال زيارته لجوبا مع السادة نواب رئيس الجمهورية وعدد من كبار المسئولين بدولة جنوب السودان ، حيث إلتقى بالنائب الاول لرئيس الجمهورية ، ونائب رئيس الجمهورية المسئول عن الملف الاقتصادي ، ونائب رئيس الجمهورية المسئول عن قطاع البنية التحتية ، ومستشار رئيس الجمهورية للأمن ، و وزراء الشئون الرئاسية ، والموارد المائية والرى ، والمالية ، والكهرباء والسدود ، والخارجية ، والثقافة ، والإعلام ، ونائب وزير الخارجية ، كما التقي بعدد من المستثمرين المصريين العاملين في مجالات تحلية المياه ومحطات الكهرباء.

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سد النهضة سلفا كير عضو اللجنة الفنية لمفاوصات السد الإثيوبي تصريحات وزير الري السودان

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