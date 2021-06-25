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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان أسود.. سلاف فواخرجي في إطلالة ساحرة.. شاهد

سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي

حرصت الفنانة السورية سلاف فواخرجي على مشاركة جمهورها صورًا جديدة لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
 

وظهرت سلاف فواخرجي بإطلالة ساحرة، تستعرض من خلالها جمالها، حيث ارتدت فستان اسود قصير لامع، مع لمسات المكياج المميز، وتركت شعرها الاحمر القصير منسدلا على كتفيها ما أثار إعجاب متابعيها.
 

وشاركت سلاف فواخرجي، في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل "الكندوش" وهو عمل درامي من إخراج سمير حسين، وبطولة الفنان أيمن زيدان، والنجمة سلاف فواخرجي، كندة حنا، أيمن رضا، وغيرهم.

 

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي، حول أحد الرجال الأثرياء الذي يعجب بأرملة تسكن بجواره، بالرغم من زواجه، والصراع بين الخير والشر.
 

وتعرضت سلاف فواخرجي لحملة هجوم كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب بوستر مسلسل " شيكاغو" الذي ظهرت فيه بجرأة، حيث تظهر وهي تحاول ان تقبل بطل العمل. 
 

ووصف البعض البوستر بـ خادش للحياء، وتم توجيه انتقادات لاذعة لسلاف فواخرجي وأبطال العمل. 
 

ولكن كان موقف زوج سلاف فواخرجي صادم للبعض عندما نشر البوستر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وعلق قائلا :" "بعدستي، موفقة سولاف الغالية"،ليضع حدا للشائعات التي طالت سلاف فواخرجي وزوجها بأنهما اختلافا بسبب البوستر وقررا الانفصال. 
 

وتزوج وائل رمضان من سلاف فواخرجي عام 1999 وأنجب منها أبناءه حمزة عام 2000 وعلي عام 2009.
 

وتجسد سلاف في المسلسل شخصية "ميرامار"، التي تعتبر المحرك الأساسي للأحداث، وتدور حول فترة عاشها الشعب السوري.
 

 

مسلسل "شارع شيكاغو"، يشارك في بطولته إلى جانب فواخرجي، الفنان مهيار خضور وجوان خضر وآخرون، وهو من إخراج محمود عبد العزيز.
 


من ناحية أخرى، تنتظر سلاف فواخرجي عرض مسلسلها الجديد «خط ساخن»، وهو العمل الذي تعود به  للدراما المصرية بعد غياب سنوات، ويشاركها بطولته، الفنان حسين فهمي، نضال الشافعي، ميدو عادل، وسهر الصايغ، والعمل من تأليف فوزية حسين وإخراج حسنى صالح.
 

وقد اشتهرت النجمة السورية بذوقها الرفيع والتنوع بين الإطلالات الكاجوال والكلاسيك ،كما تتميز بحسها الرفيع فى اختيار فساتين السهرة التى تظهر بها فى المهرجانات ومختلف المناسبات.

وتعتمد على تسريحات الشعر البسيطة، وتظهر فى معظم الأحيان بمكياج جذاب يبرز جمال ملامحها.

 

سلاف فواخرجي الفنانة السورية فستان اسود قصير إطلالة ساحرة سلاف فواخرجي وزوجها

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