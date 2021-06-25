بحجمين فقط.. تسريبات تكشف مفاجآت عن شاشات هواتف iPhone 14

كشفت تسريبات مثيرة لـ هواتف iPhone 14 والتي ستصدرها شركة آبل الأمريكية العام القادم 2022 ، حيث ستأتي الهواتف بحجمين فقط للشاشة وليس بثلاثة أو أربعة أحجام كالمعتاد .



وبحسب موقع Livemint فإن هواتف iPhone 14 ستأتي بحجمي 6.1 بوصة و 6.7 بوصة للهواتف الأربعة حيث من المفترض أن يكون حجم الشاشة الكبيرة من نصيب هواتف iPhone 14 Max و iPhone 14 Pro .

وستكون العوامل الرئيسية المميزة لهواتف iPhone 14 أنها ستصدر بمستشعر للبصمة تحت الشاشة Touch ID ، كما أن الهواتف لن تحتوي على هاتف iPhone mini صغير الحجم، حيث سيكون آخرها مع هواتف iPhone 13 التي ستصدر في شهر سبتمبر القادم.



ومن المتوقع بشكل كبير أن كاميرا هواتف iPhone 14 من آبل ستحتوي على تقنية التكبير والتصغير المطوية من تصنيع شركة سامسونج الكورية الجنوبية.



وتشكل التقنية الجديدة في هواتف iPhone 14 نقلة نوعية في الكاميرا حيث ستعمل على تصوير صور على مسافات طويلة بتفاصيل دقيقة للغاية وبنسبة وضوح عالية، كما ستأتي بمستشعرات الصورة البصرية OIS التي تقلل من التمويه المرتبط بحركة الكاميرا، مع التركيز التلقائي المتكامل AF.



ويستند الكثير من المحللين أن هواتف iPhone 14 من شركة آبل الأمريكية ستأتي لأول مرة مع تقينة الجيل الثالث من الكاميرات وهي تقنية الكاميرا السيلفي تحت الشاشة .