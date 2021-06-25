عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ثاني الصفقات.. إنتر الإيطالي يضم حارس كروتوني

كورداز
كورداز

كشف نادي إنتر الإيطالي، عن ثاني صفقاته في فترة الانتقالات الصيفية للموسم الجديد 2021-2022.

وأعلن نادي إنتر الإيطالي تعاقده مع  أليكس كورداز حارس مرمى كروتوني، لمدة موسم وحيد.

وبدأ كورداز البالغ من العمر 38 عامًا، مسيرته الاحترافية مع فريق إنتر عام 2003، ولعب في عدد من الفرق الإيطالية والسويسرية قبل الانتقال لـ كروتوني عام 2015.

ونجح كورداز في قيادة كروتوني للتأهل للدوري الإيطالي، وشارك معهم في 36 مباراى الموسم الماضي.

وأصبح كورداز ثاني صفقات إنتر الإيطالي للموسم الجديد، بعد التعاقد مع التركي هاكان شالهانجلو بصفة مجانية، قادمًا من نادي ميلان.

إنتر كروتوني الانتقالات الصيفية إنتر الإيطالي ميلان

ترشيحاتنا

الله يحب الجمال.. خطيب المسجد الحرام يحذر من الإسراف وتجاوز التجمل المشروع إلى المذموم

بنك التنمية الآسيوي: الصين أكبر سوق للسندات في شرق القارة

نائب يدشن مبادرة للتصالح والسلام للقضاء علي النزاعات الثأرية بالصعيد

قرار سعودي عاجل باخلاء قرية من سكانها.. ماذا يحدث؟

بحجمين فقط.. تسريبات تكشف مفاجآت عن شاشات هواتف iPhone 14

وزير الري يستعرض مع رئيس جنوب السودان قضية السد الإثيوبي|صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار سعودي عاجل باخلاء قرية من سكانها.. ماذا يحدث؟

تحذير عاجل.. حالات جديدة يجيز فيها القانون فصل موظفي الدولة

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن نهائي كأس مصر

تقرير تونسي : كاف يوقع عقوبتين على الأهلي قبل مواجهة الترجي

حبس نائب الجن والعفاريت وآخرين لاتجارهم وتنقيبهم عن الآثار فى مصر القديمة

نجل عمرو أديب يخضع لعملية جراحية" صورة "

ضحايا أسفل الأنقاض.. انهيار عقار من 4 طوابق وسط الإسكندرية

إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين أول يوليو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها البصل .. 3 أطعمة تحمي الكلى من الأمراض

تصيبك بأمراض خطيرة.. احذر تناول القهوة في هذا التوقيت

بديل السندوتشات .. طريقة عمل مقبلات الجبن بالخضار

التحكم في السكر وتقوية العظام.. تعرف على فوائد بذور الكتان

فيديو

فيديوجراف.. قرارت من البنك المركزي لمواجهة تداعيات كورونا

فيديوجراف| علي زين .. يد الأهلي تقترب من ضم صفقة قوية

فيديوجراف.. استمر ٢١ ساعة ..التفاصيل الكاملة لـ حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

اعتاد ملامسة أجساد الطالبات.. ما قصة مدرس بنها المتهم بالتحرش ؟ "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

عادل مبروك يكتب: أتباع الشيطان

سارة مجدى تكتب: تعددت الأسباب.. والتحرش واحد

يحيي عفيفي يكتب: قرار وزير المالية لم يكن مفاجأة

ياسر عبيدو يكتب: الرجولة فى خطر

رضا نايل يكتب : حيوان (قصة قصيرة)

د. رأفت محمود محمد يكتب: إفريقيا والشوكولاتة السويسرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ