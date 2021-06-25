ثاني الصفقات.. إنتر الإيطالي يضم حارس كروتوني

كشف نادي إنتر الإيطالي، عن ثاني صفقاته في فترة الانتقالات الصيفية للموسم الجديد 2021-2022.

وأعلن نادي إنتر الإيطالي تعاقده مع أليكس كورداز حارس مرمى كروتوني، لمدة موسم وحيد.

وبدأ كورداز البالغ من العمر 38 عامًا، مسيرته الاحترافية مع فريق إنتر عام 2003، ولعب في عدد من الفرق الإيطالية والسويسرية قبل الانتقال لـ كروتوني عام 2015.

ونجح كورداز في قيادة كروتوني للتأهل للدوري الإيطالي، وشارك معهم في 36 مباراى الموسم الماضي.

وأصبح كورداز ثاني صفقات إنتر الإيطالي للموسم الجديد، بعد التعاقد مع التركي هاكان شالهانجلو بصفة مجانية، قادمًا من نادي ميلان.