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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب يدشن مبادرة للتصالح والسلام للقضاء علي النزاعات الثأرية بالصعيد

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

دشن النائب أسامة الهواري عضو مجلس الشيوخ حملة ومبادرة وثيقه صلح و سلام المجتمع للقضاء على كل النزاعات الثأرية في  الصعيد هدفها نبذ العنف والتسامح بين أطياف الشعب المصري.

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انهاء النزاعات الثأرية بالصعيد

واكد  أسامة الهواري في تصريحات للمحررين البرلمانيين ان فكره مبادرة وثيقه صلح وسلام المجتمع نابعة من مسؤوليتنا تجاه الشعب في الحفاظ على أرواح اهالينا والاصطفاف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يقود التنمية في كافه المجالات ، وانهاء  كافة النزاعات الثأرية بوثيقه محدده هدفها دعم السلام الاجتماعي ودعم أواصر القرابة والجيرة والمحبة بين كل العائلات والقبائل في محافظات الصعيد التي انكت بنيران الثأر لعقود من الزمن حصدت فيها نيران الثأر أرواح الأبرياء وخلفت وراءها المآسي والدمار والجهل واسر وارامل وأطفال ايتام لا ذنب لهم سوى انهم ضحيه لأفكار غريبة ونفوس ضعيفة اشعلت النيران التي اكلت الأخضر واليابس.

وظائف  أسامة الهواري ان فحوي الوثيقة وهدفها السلام الاجتماعي القائم علي الاستقرار وحياه افضل للأجيال القادمة للعيش في امان في ظل قياده الرئيس عبد الفتاح السيسي والاصطفاف خلفه والقسم على نبذ العنف والتسامح طواعية
من اجل استقرار البلاد ، و تحمل عواقب اي خرق لهذه الوثيقة التي اقرت لاستتباب الامن في كافه ربوع البلاد.

وتابع  أسامة الهواري بان هذه الوثيقة ستكون موقعه من اطراف النزاع والعائلات المتناحرة بهدف العيش في استقرار وسلام دائم يضمن لنا حياه كريمة .

وأنه سيعمل من خلال كبار العائلات وأهل الحل والعقد وأجهزته الدولة في تعميم وثيقة ومبادرة الصلح والسلام الاجتماعي في كل محافظات الصعيد وأولها محافظة قنا.

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