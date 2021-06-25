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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نانسي طمان تحصد برونزية بطولة كأس العالم فى قطر

صدى البلد

توجت نانسي طمان لاعبة منتخب مصر للجمباز الفني ببرونزية بطولة كأس العالم للجمباز الفني المقامة حاليا فى دولة قطر.

 وكان قد تأهل كلا من عمر العربي وجنا هاني وزينة إبراهيم وعلى زهران ونانسي طمان ، لاعبي المنتخب الوطني للجمباز  إلى نهائيات بطولة كأس العالم للجمباز الفني، المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.


وتأهل عمر العربي على جهاز العقلة، فيما تأهلت زينة إبراهيم على جهاز عارضة التوازن، أما جنا هاني فتأهلت في منافسات الأرضي. وعلى زهران على جهاز الحلق. 


ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمباز، أن ما تحقق في بطولة كأس العالم المقامة حاليا بقطر إنجاز بكل المقاييس.


وأضاف أن تأهل 5 لاعبين مصريين لنهائيات بطولة كأس العالم، هو نجاح يستحق الإشادة والبداية كانت بتتويج نانسي بالميدالية البرونزية .


وأشار  أمين  إلى أن بعثة منتخب مصر للجمباز الفني تقدم مستويات رائعة فى ظل منافسة كبيرة مع ابطال العالم المتواجدين بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويترأس الدكتور ابهاب أمين رئيس أتحاد الجمباز البعثة التي  تضم ، اللاعبات نانسي طمان وزينة ابراهيم وجنا هاني، واللاعبين عمر العربي وعلي زهران ومحمد عاشور، والمدير الفني للرجال جمال مطر، وللآنسات أشرف الشافعي، بالإضافة إلى الحكام رضوى جوهر وهشام عبد الحميد.

ويخوض منتخب مصر منافسات بطولة كأس العالم التي يشارك فيها 24 دولة، لحجز  6 مقاعد للأولمبياد،  تراكمي من خلال المشاركة فى 8 كؤوس للعالم 2019 - 2020 2021.


واقيمت  مرحلة التأهيل في بطولة كأس العالم يومي 23 و 24 يونيو، ويشهد اليوم وغدا  25، 26 يونيو المرحلة النهائية للبطولة.


وتتجه الانظار إلى باقي اللاعبين المتاهلين إلى نهائيات كأس العالم لزيادة رصيد مصر من  الميداليات.

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