أخبار التكنولوجيا .. تسريبات تكشف مفاجآت عن هواتف iPhone 14.. وكيفية تحميل ويندوز 11 والأجهزة التي ستحصل عليه
نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من أخبار التكنولوجيا، خلال الساعات الماضية، والتى تتضمن الأخبار والتقارير الجديدة عن أحدث التقنيات المُختلفة، ونستعرض أبرزها كالتالي:
بحجمين فقط.. تسريبات تكشف مفاجآت عن شاشات هواتف iPhone 14
كشفت تسريبات مثيرة لـ هواتف iPhone 14 والتي ستصدرها شركة آبل الأمريكية العام القادم 2022 ، حيث ستأتي الهواتف بحجمين فقط للشاشة وليس بثلاثة أو أربعة أحجام كالمعتاد .
بالرابط.. لعبة Sonic Mania متاحة للتنزيل مجانا عبر أبيك جيمز
فاجأت شركة أبيك جيمز Epic Games، لاعبيها بعد أن اتاحت لهم الفرصة في الحصول على إحدى ألعاب الحاسوب الشهيرة مجانا، ويعتبر هذا العرض المجاني هو الثاني في أقل من شهر، بعد أن أتاح متجر الألعاب الأمريكي لعبة الأكشن والمغامرات Control للاعبيها مجانا دون مقابل.
بعد الإعلان عنه رسميا.. كيف يمكن تحميل ويندوز 11 والأجهزة المناسبة له
يعد ويندوز 11 واحدا من أكبر التغييرات التي قامت بها شركة مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات وإتاحتها للمستخدمين للتسهيل عليهم في أداء أعمالهم مع هيكلة وتطوير لأهم أنظمة التشغيل التي تعمل أجهزة الكمبيوتر واللاب توب.
بسبب التقييمات الوهمية .. أمازون وجوجل يواجهان تحقيق بريطاني
أطلقت هيئة تنظيم المنافسة في المملكة المتحدة تحقيقًا رسميًا ضد عملاقي التكنولوجيا، شركتا جوجل وأمازون بشأن مخاوف بسبب تركهما عدد كبير من المراجعات والتقييمات المزيفة والوهمية على موقعهما الرئيسي.
تقارير تكشف مصير هواتف Huawei P50 الرائدة من هواوي
كشفت تقارير أن شركة هواوي الصينية ربما ينتهي بها الأمر مع أزمتها الكبيرة التي تواجهها مع إطلاق هواتفها Huawei P50 ، إلى إطلاق عدد من هواتف السلسلة وإبقاء الهواتف الأخرى لإطلاقها بداية العام القادم 2022.
فيفو تطلق رسميا هاتفها المتميز vivo V21e 5G بسعر مناسب
أطلقت شركة فيفو الصينية رسميا هاتفها vivo V21e 5G في الأسواق العالمية والذي يأتي بعدد من المواصفات الكبيرة مع سعر مناسب للطبقة المتوسطة، مع دعمه تقنية الجيل الخامس من الاتصالات 5G .
بأعلى معدل شحن.. شاومى تستعد لإطلاق هاتف Mi MIX 4 بمميزات خارقة
تستعد شركة شاومى الصينية لإطلاق هاتف Mi MIX 4 بعدد من المواصفات الخارقة منها أن الهاتف سيأتي ببطارية جبارة وقوة شحن خارقة.
سامسونج تنشر الصور الرسمية لهاتف Galaxy Z Fold3 القابل للطي
قامت شركة سامسونج الكورية الجنوبية بالكشف عن الصور الرسمية لهاتفها القابل للطي Galaxy Z Fold3 والمتوقع أن يتم إطلاقه في في شهر أغسطس القادمن حيث يأتي الهاتف بعدد من الإمكانات الفريدة التي تميزه عن سابقه Galaxy Z Fold2 .