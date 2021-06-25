أخبار التكنولوجيا .. تسريبات تكشف مفاجآت عن هواتف iPhone 14.. وكيفية تحميل ويندوز 11 والأجهزة التي ستحصل عليه

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من أخبار التكنولوجيا، خلال الساعات الماضية، والتى تتضمن الأخبار والتقارير الجديدة عن أحدث التقنيات المُختلفة، ونستعرض أبرزها كالتالي:

كشفت تسريبات مثيرة لـ هواتف iPhone 14 والتي ستصدرها شركة آبل الأمريكية العام القادم 2022 ، حيث ستأتي الهواتف بحجمين فقط للشاشة وليس بثلاثة أو أربعة أحجام كالمعتاد .



فاجأت شركة أبيك جيمز Epic Games، لاعبيها بعد أن اتاحت لهم الفرصة في الحصول على إحدى ألعاب الحاسوب الشهيرة مجانا، ويعتبر هذا العرض المجاني هو الثاني في أقل من شهر، بعد أن أتاح متجر الألعاب الأمريكي لعبة الأكشن والمغامرات Control للاعبيها مجانا دون مقابل.



يعد ويندوز 11 واحدا من أكبر التغييرات التي قامت بها شركة مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات وإتاحتها للمستخدمين للتسهيل عليهم في أداء أعمالهم مع هيكلة وتطوير لأهم أنظمة التشغيل التي تعمل أجهزة الكمبيوتر واللاب توب.



أطلقت هيئة تنظيم المنافسة في المملكة المتحدة تحقيقًا رسميًا ضد عملاقي التكنولوجيا، شركتا جوجل وأمازون بشأن مخاوف بسبب تركهما عدد كبير من المراجعات والتقييمات المزيفة والوهمية على موقعهما الرئيسي.



كشفت تقارير أن شركة هواوي الصينية ربما ينتهي بها الأمر مع أزمتها الكبيرة التي تواجهها مع إطلاق هواتفها Huawei P50 ، إلى إطلاق عدد من هواتف السلسلة وإبقاء الهواتف الأخرى لإطلاقها بداية العام القادم 2022.

أطلقت شركة فيفو الصينية رسميا هاتفها vivo V21e 5G في الأسواق العالمية والذي يأتي بعدد من المواصفات الكبيرة مع سعر مناسب للطبقة المتوسطة، مع دعمه تقنية الجيل الخامس من الاتصالات 5G .



تستعد شركة شاومى الصينية لإطلاق هاتف Mi MIX 4 بعدد من المواصفات الخارقة منها أن الهاتف سيأتي ببطارية جبارة وقوة شحن خارقة.



قامت شركة سامسونج الكورية الجنوبية بالكشف عن الصور الرسمية لهاتفها القابل للطي Galaxy Z Fold3 والمتوقع أن يتم إطلاقه في في شهر أغسطس القادمن حيث يأتي الهاتف بعدد من الإمكانات الفريدة التي تميزه عن سابقه Galaxy Z Fold2 .