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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسة: العمل من المنزل يستغرق وقتا أقل من الذهاب للمكاتب

العمل من المنزل
العمل من المنزل

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا عن مميزات العمل من المنزل من قبل باحثين بريطانيين، أن الأشخاص الذين يعملون من المنزل يقضون 45 دقيقة أقل في القيام بمهام عملهم كل يوم ممن يذهبون إلى المكاتب والشركات.

 

مميزات العمل من المنزل



واعتمدت الدراسة على بيانات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS)، والتي أفادت بأن العمل من المنزل كان أقل في قضاء عدد ساعات الوقت التي يقضيها الموظفون الذين يذهبون إلى المكاتب والشركات، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
 

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وأوضح الباحثون، أن العمل من المنزل كان يستغرق 6 ساعات ونصف الساعة فقط في اليوم في العمل، وبينما كان الأشخاص الذين يقضون عدد ساعات عملهم في المكاتب أو الشركات كانوا يقضون حوالي سبع ساعات و 15 دقيقة في العمل يوميًا .

واعتمدت البيانات على استطلاع آلاف البريطانيين، الذين تم استجوابهم حول كيفية قضاء وقتهم خلال العام الماضي، ويأتي ذلك بعد أن تم الكشف عن أن الملايين من موظفي المكاتب قد يحصلون على حق العمل من المنزل بموجب خطط ما بعد جائحة فيروس كورونا. 
 

مميزات العمل من المنزل


وأضاف الباحثون، أن هذه الدراسة ستغير مجريات الامور؛ حيث يمكن أن يراجع أصحاب العمل عن إصرار بحضور الموظفين إلى مكان العمل إن لم يجددوا بأن وجودهم داخل مقر عملهم ضروري .  

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني اليوم، بشكل عام، أن متوسط ​​عدد ساعات العمل التي يقضيها الأشخاص في العمل من المنزل في المملكة المتحدة ارتفع من 55 إلى 74 دقيقة يوميًا من مارس وأبريل من العام الماضي إلى مارس من هذا العام.

وأشار مكتب الإحصاء الوطني، إلى أنه تم تضمين المتقاعدين والامهات في المنزل والعاطلين عن العمل في البيانات، وقد تم الطُلب من البريطانيين العمل من المنزل حيثما كان ذلك ممكنًا منذ بدء انتشار فيروس كورونا.

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