حماية المستهلك يحدد نقاط تمركز سيارات الضبطية القضائية في القاهرة والجيزة

حدد جهاز حماية المستهلك عن نقاط تمركز سيارات الضبطية القضائية في محافظتي القاهرة والجيزة خلال أيام عيد الأضحى المبارك استعدادا لاستقبال شكاوى المواطنين خلال أيام عيد الأضحى.

وقال جهاز حماية المستهلك في نشرته الدورية إنه في حالة وجود شكوى أو بلاغ يرجي الاتصال علي رقم تليفون السيارة المتواجدة بالمنطقة الأقرب إليكم للمساعدة.

أماكن تمركز وانتشار سيارات جهاز حماية المستهلك داخل الجيزة

مدخل زايد

الشيخ زايد

6 اكتوبر

رقم التواصل : 01066661857

شارع التحرير

العجوزة - الدقي - بولاق الدكرور

الوراق

امبابه - ميدان الجيزة

رقم التواصل : 01066661854

حماية المستهلك يوضح 7 طرق للشكاوي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق وتفعيل دور الأجهزة الرقابية في حماية حقوق المواطن في الحصول على السلع والخدمات بجودة عالية والتصدي لأي ممارسات احتكارية.

وأوضح جهاز حماية المستهلك ، عن 7 طرق لتقديم الشكاوى مطالبا عموم المستهلكين بالتوجه لحل المشكلة وديا مع التاجر قبل تقديم الشكوى.

وقال جهاز حماية المستهلك في منشور له: عزيزي المستهلك في البداية نحن ننصح بأن تتجه إلى مكان الشراء لحل الشكوى وديًا، وفي حالة عدم تمكنك من حل الشكوى وديا يرجى التوجه إلى أقرب جمعية لحماية المستهلك لمساعدتك في حل الشكوى قبل التوجه للجهاز لتقديم الشكوى.

تابع: في حالة رغبتك بتقديم شكواك مباشرة لجهاز حماية المستهلك يمكنك القيام بتقديم الشكوى من خلال إحدى الطرق التالية:

1- الاتصال بالخط الساخن الخاص بنا (19588) من خلال أي خط أرضى ( الخط الساخن يغطى القاهرة الكبرى – الإسكندرية).

2- إرسال شكواك من خلال الفاكس على رقم 02330301703-

التوجه لأقرب مكتب بريد لملء استمارة شكوى مجانية.

4- إرسال شكواك إلكترونيًا بالضغط هنا.

5- التوجه إلى مقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابي – المهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.

6- عن طريق واتس آب على رقم 01281661880

7-تطبيق المحمول على جوجل ستور وابل ستور

ويعمل جهاز حماية المستهلك على رفع وعى وحماية المستهلك ضد الممارسات الضارة لصحته و اقتصادياته بفريق عمل من الشباب يستخدم أحدث الوسائل التكنولوجية مقدراً للدور الذى يقوم به ولدور المجتمع المدني فى تحقيق ضبط الاسواق والعدالة الاجتماعية للمستهلك والتنمية الاقتصادية للبلاد.