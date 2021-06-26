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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

30 طلب إحاطة وأسئلة لوزير العدل على أجندة مجلس النواب.. الثلاثاء

مجلس النواب
مجلس النواب

مجلس النواب.. يناقش البرلمان عدد من طلبات الاحاطة يوم الثلاثاء المقبل وتم توجيه طلبات الإحاطة والاسئلة وسؤال للدكتور رئيس مجلس الوزراء المستشار  عمر مروان وزير العدل.

 

أجندة مجلس النواب
 

وتأتي طلبات الإحاطة والأسئلة كالتالي:

 

- طلبات إحاطة وسؤال عن عدم تغطية مكاتب الشهر العقاري لجميع محافظات الجمهورية فضلا عن نقص عدد الموظفين بها مما يؤثر على سير العمل رغم المسابقات العديدة المعلن عنها.


- طلبات إحاطة مقدمة من النواب محمود أبو الخير وصابر عبد الحكيم وأحمد البنا وغادة علي ورياض عبد الستار ولطفي شحاتة ومحمد الحسيني وإيهاب أنيس وعمر وطني وأحمد قوره ونانسي بطرس وأحمد الحديدي وسناء السعيد وخالد أبو نحول وولاء التمامي وحسن المير وعبد الباقي تركيا.
 

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سؤال مقدم من النائبة راوية مختار وطلبات إحاطة اخرى عن سوء أحوال وتهالك مباني المحاكم وتأخر تنفيذ بعض المشروعات لبناء المحاكم ببعض المحافظات، مقدمة من النواب وعادل عامر وعبد الله لاشين ومحمد جنيدي وهشام حسين وطارق الطويل

 

طلبات إحاطة عن تأخر عرض القضايا على مصلحة الخبراء مما يتسبب في ضياع حقوق المواطنين، مقدمان من النائب محمد الجبلاوي وعبد الوهاب خليل.

 

طلبات إحاطة مقدمة من النواب أحمد سمير صالح، عما يشوب قرار وزير العدل بتشكيل لجان فض المنازعات بين الجهات الحكومية والكيانات التابعة لها من عدم الدستورية ومحمود قاسم، عما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات من وجود إهدار للمال العام بوزارة العدل والجهات التابعة له.


طلب إحاطة النائب أحمد نشأت منصور، عن تراخي الوزارة في إعمال رقابتها على عملية تقدير الرسوم القضائية وتحصيلها.


طلب إحاطة النائب  يحيى كدواني، عن معاناة مواطني محافظة أسيوط من قصور الخدمات التي تقدمها إدارة السجل العيني.


طلب إحاطة النائب يونس عبد الرازق فرج، عن النقص الشديد في عدد الأطباء الشرعيين و النائب محمد عبد المقصود، عن عدم صرف البدلات والحوافز للعاملين بالشهر العقاري بالمناطق النائية.

مجلس النواب مجلس الوزراء الشهر العقاري وزارة العدل رئيس مجلس الوزراء

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