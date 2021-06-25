اندلاع 4 حرائق متفرقة في منازل وأحواش بقنا



اندلعت حرائق في 4 منازل و أحواش بمناطق متفرقة في قنا ، دون أن تسفر عن أي إصابات بين المواطنين.



تلقي اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة ابوتشت باندلاع حريق في منزل بقرية القارة، كما تلقي إخطاراً آخر باندلاع حريق في منزل بقرية بخانس.

و تلقي إخطاراً آخر بنشوب حريق في أحواش بقرية العوامر الغربية التابعة لقرية أبوشوشه، دون أن تسفر الحرائق عن أى إصابات بين المواطنين.



ودفعت إدارة الحماية المدنية في قنا ، برئاسة العقيد هانى الاتربي، مدير الإدارة بعدد من سيارات الإطفاء لسرعة التعامل مع الحرائق المذكورة.



و تمكنت سيارات الإطفاء بقيادة النقيب علاء الديب، من السيطرة على الحرائق التي اندلعت خلال أوقات متفاوتة.

نتج عن الحرائق احتراق و تلف مخلفات زراعية، فتحررت المحاضر اللازمة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.