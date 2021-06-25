عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وفاة مصاب في حريق أبوقرقاص جنوب المنيا

حريق محلات ابوقرقاص
حريق محلات ابوقرقاص

توفي أحد مصابي حريق مدينة أبوقرقاص جنوب المنيا، الذي إندلع ظهر الأحد الماضي نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مطعم، وجري نقل 3 مصابين من بين 24 إلي مستشفي أسيوط، لإصابتهم بحروق من الدرجة الأولي وتوفي أحدهم.

وقالت مصدر بمديرية الصحة، إن مصاب يدعي "كمال. ع"، توفي داخل مستشفي أسيوط، متاثرا بإصابته بحروق بالغة في الحريق الذي إندلع بمطعم داخل مدينة أبوقرقاص.

في نفس السياق، توجه المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، يرافقه الدكتور بهاء حسن مدير إدارة أبوقرقاص التعليمية، والمهندس حامد الشريف مدير التعليم الفني، مؤمن الخطيب أمين النقابة الفرعية، إلى مستشفى التأمين الصحي بالمنيا، للإطمئنان على صحة "قطب زين قطب"، مراقب بامتحانات الدبلومات الفنية، والذي أصيب بحروق أثناء مروره بشارع الجمهورية بمدينة أبوقرقاص، أثناء نشوب الحريق.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تفقد موقع الحريق الذي طالت خسائره 6 محلات تجارية ومنزل.

ووجه المحافظ الدكتور محمد حلمي رئيس المدينة بتشكيل لجنة لحصر المحال التجارية، للإسراع في تركيب الغاز الطبيعي، مع حصر المحلات المرخصة وغير المرخصة.

كما وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بصرف الإعانات العاجلة المقررة للمستحقين المتضررين من الحريق.

وتابع المحافظ الحالة الصحية للمصابين بمستشفى الفكرية بابوقرقاص وكذلك مستشفى المنيا العام، وأعرب عن خالص دعواته للمصابين بالشفاء العاجل، ووجه الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بتوفير الرعاية الصحية اللائقة، وتقديم كافة أوجه الدعم الطبي للحالات المصابة.

وقد تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وأتخذت الوحدة المحلية لمدينة أبوقرقاص كافة الإجراءات اللازمة، للبدء في إزالة آثاره، وتم فرض كردون أمني، ورفع المخلفات والأنقاض، وفصل التيار الكهربائي والمياه والغاز عن المنازل، بالتنسيق مع أجهزة الأمن.

المنيا انفجار أسيوط وكيل وزارة التربية والتعليم اسطوانة أبوقرقاص قوات الحماية المدنية

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة المنيا يكرم الطلاب الأوائل في 5 كليات

ترشيحاتنا

مهرجان أسوان يمنح مايا مرسى جائزة نوت للإنجاز في قضايا المرأة

ولاء جاد: انتهاء تنفيذ مبادرة حياة كريمة في 143 قرية.. فيديو

أول تعليق من نانسي عجرم بعد استدعائها في قضية مقتل الشاب السورى

مهاجم الزمالك السابق يتعادل للجونة في شباك سيراميكا كليوباترا

للمرة الأولى منذ 2012.. حاملة الطائرات الأمريكية رونالد ريجان تصل الشرق الأوسط

بيراميدز يخوض أول تدريباته في كازبلانكا مساء اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد الانتخابات.. تحذير أمريكي عاجل إلى إثيوبيا

مصادر مطلعة: مكتب الاتحاد الأفريقي لم يتبن توصيات باستئناف تفاوضات سد النهضة

قرار سعودي عاجل باخلاء قرية من سكانها.. ماذا يحدث؟

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن نهائي كأس مصر

سوريا.. قرار عاجل من وزارة الداخلية بشأن دخول البلاد

تقرير تونسي : كاف يوقع عقوبتين على الأهلي قبل مواجهة الترجي

تحذير عاجل.. حالات جديدة يجيز فيها القانون فصل موظفي الدولة

نجل عمرو أديب يخضع لعملية جراحية" صورة "

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها البصل .. 3 أطعمة تحمي الكلى من الأمراض

تصيبك بأمراض خطيرة.. احذر تناول القهوة في هذا التوقيت

بديل السندوتشات .. طريقة عمل مقبلات الجبن بالخضار

التحكم في السكر وتقوية العظام.. تعرف على فوائد بذور الكتان

فيديو

الحرب اشتعلت.. ابنة محمد حلاوة تدخل علي خط الهجوم علي ياسمين عبد العزيز | فيديوجراف

فيديوجراف.. قرارت من البنك المركزي لمواجهة تداعيات كورونا

فيديوجراف| علي زين .. يد الأهلي تقترب من ضم صفقة قوية

فيديوجراف.. استمر ٢١ ساعة ..التفاصيل الكاملة لـ حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

المزيد

ساحة رأي

عادل مبروك يكتب: أتباع الشيطان

سارة مجدى تكتب: تعددت الأسباب.. والتحرش واحد

يحيي عفيفي يكتب: قرار وزير المالية لم يكن مفاجأة

ياسر عبيدو يكتب: الرجولة فى خطر

رضا نايل يكتب : حيوان (قصة قصيرة)

د. رأفت محمود محمد يكتب: إفريقيا والشوكولاتة السويسرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ