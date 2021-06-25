يوم واحد علي انتهاء "ليلة العيد".. تفاصيل

أقترب فريق عمل فيلم “ليلة العيد”، من تصوير العمل بشكل كاملاً تمهيداً لدخوله مرحلتى المونتاج والمكساج.

ويتبقى لفريق عمل فيلم ليلة العيد يوم واحد فقط بعد تصوير استغرق عدة شهور حيث تم تصوير العمل بشكل متقطع بسبب حلول شهر رمضان الكريم الذى توقف تصوير الفيلم فيه نظراً لارتباط أبطاله بأعمال درامية إنذاك.

فيلم ليلة العيد بشكل عام يرصد معاناة وقهر المرأة عبر عدة مراحل منها الطفولة والشباب والزواج وسوء معاملة الرجال لزوجاتهم، وتدور أحداثه فى يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد.

فيلم لية العيد يضم نخبة من النجوم منهم الفنانة الكبيرة يسرا وسميحة أيوب، ريهام عبدالعفور، سيد رجب، يسرا اللوزى، عبير صبرى، هنادى مهنى، محمد لطفى، نهى صالح، مايان السيد، عارفة عبد الرسول.

وكان سامح عبد العزيز مخرج فيلم ليلة العيد، إنتهى من تصوير مشاهد الفرح الذى تدور فيه معظم الاحداث، والتى تضم كل بطلات العمل وعلى رأسهم يسرا ونجلاء بدر ويسرا اللوزى وريهام عبد الغفور وعبير صبرى وسلوى عثمان وهنادى مهنى.

ريهام ويسرا اللوزى ويسرا

فيلم ليلة العيد الذى يجمع بين الثلاثى المنتج أحمد السبكى والمخرج سامح عبد العزيز والمؤلف أحمد عبد الله ، ونرصد فى السطور التالية الافلام التي جمعت الثلاثى ودارت احداثها فى يوم واحد :

كبارية 2008 :



قدم الثلاثى فيلم كباريه وقد دارات أحداث الفيلم في ليلة واحد داخل الكباريه الذي يديره صاحبه "المتدين" الذي ورثه عن والده،

ويحتضن هذا الكباريه بين جدرانه مجموعة مختلفة من الشخصيات والأحداث كالمغني الوصولي صاحب الأغاني المبتذلة و المنتجة العربية والجرسون الذي يصلي داخل الكباريه ويغادره في نهاية الفيلم.

يُناقش فيلم كباريه أحداث تمر بشخصياته خلال يوم كامل، عن طريق عدة نماذج مُختلفة بالمجتمع، تعمل أو ترتاد الكباريه، من خلال العلاقة بين العاملين في الكباريه طوال ليلة واحدة، مع الاستعانة بمَشاهد فلاش باك لتعريف المُشاهد بشخصيات الفيلم. والفيلم يعتبر من الأفلام التي تقدم أكبر عدد ممكن من مشاهير الفنانين فهو يضم أكثر من 20 ممثل على رأسهم أحمد بدير وحالد الصاوى ودنيا سمير غانم ومى كساب وصلاح عبد الله وجومانا مراد .

افيش فيلم كباريه

الفرح 2009 :

الفليم الثانى هو الفرح ودارت أحداثه حول رجل يضطر لإقامة حفل زفاف واستئجار عروسين ليسترد ما دفعه من نقود كمجاملات في الأفراح، ليسد دينه ويشترى ميكروباص وتشاء الأقدار أن تتوفى والدته أثناء الفرح ، والعمل شارك فى بطولته كل من كريمة مختار وسوسن بدر وجومانا مراد ودنيا سمير غانم وباسم السمرة وخالد الصاوى وحسن حسنى ومى كساب .

افيش فليم الفرح

الليلة الكبيرة 2013 :

الفيلم الثالث هو اللية الكبيرة وتقع أحداث الفيلم كلها في يوم واحد في المولد الشعبي المقام لسيدنا عرش الدين، مستعرضًا عالم هذا المولِد، والأحداث المُصاحبة له من حلقات ذكر، وطقوس دينية مختلفة، ويُسْرَد علينا ذلك من خلال مجموعة من القصص والحكايات التي تحدث سواء للقائمين والعاملين في هذا المولد، أو للزائرين خلال ذلك اليوم ، وشارك فى بطولته كل من أحمد رزق وزينة ووفاء عامر وأحمد رزق وعمرو عبد الجليل .