بعد خلاف المنتج ونورهان شعيب.. استكمال مشاهد اللغز الأخيرة في شبرامنت

أعمال فنية جديدة

يواصل المخرج عصام شعبان تصوير المشاهد الأخيرة، من أحدث أعماله التلفزيونية بعنوان «اللغز» بإحدى فيلات منطقة شبرامنت بالجيزة.

خلال حديثه مع الكاميرات التي حضرت في اليوم المخصص للإعلام صرح المخرج عصام شعبان انه سعيد باستكمال تصوير المسلسل بعد التوقف بسبب شهر رمضان والعودة مرة اخرى لكي يرى العمل النور قريبا جدا.

واضاف شعبان انه خلال اسبوعين سيكون انتهى من المشاهد الداخلية والخارجية المتبقية من احداث المسلسل وانه بدأ بالفعل مرحلة المونتاج بالتوازي مع التصوير.

نورهان شعيب

خلاف نورهان شعيب ومنتج مسلسل اللغز

وعن الخلاف الذي حدث مؤخرا علق المخرج عصام شعبان ان الفنانة نورهان مثل ابنته والمنتج محروس المصري مثل اخيه وعملت على الصلح بينهما، والحمد لله المياه رجعت الى مجاريها كما يقولون.

حضر اليوم الاعلامي مجموعة من القنوات الفضائية ومواقع الفيديو للتسجيل مع ابطال المسلسل ومنهم من تصادف تصويره في ذلك اليوم وهم: سميرة صدقي، نورهان، احمد منير، ندى بهجت، اسماء الباجوري، عمرو يسري، اية عقيل، نسمة النجار، نهى رأفت، ومدير التصوير مجدي كشك، المؤلفة غادة حنفي، والمشرف العام على الانتاج سامح مصطفى.

الجدير بالذكر ان مسلسل «اللغز» تدور احداثه في اطار من التشويق والاثارة حول مجموعة من الطالبات المغتربات يقيمون في دار تظهر بها اشياء مرعبة ليس لها اساس منطقي، هل هي من فعل الجن ام تعويذة من تدبير صاحبة الدار وبنت زوجها المعقدة نفسيا.

مسلسل اللغز بطولة: نورهان شعيب، محمد نجاتي، سميرة صدقي، نهى رأفت، اكرامي هجرس ومجموعة من الوجوه الجديدة من طلبة معهد فنون مسرحية، انتاج شركة رمسيس الحديثة ،تاليف غادة حنفي ومن إخراج عصام شعبان

أخر أعمال نورهان شعيب الفنية

وكان أخر أعمال الفنانة نورهان شعيب، الفنية مشاركتها في مسلسل «بين السما والأرض» للفنان هاني سلامة، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي لعام 2021.

العمل من سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، يشارك في بطولته هاني سلامة، درة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي وندى موسى.

القصة

العمل مأخوذ عن قصة للروائي الكبير نجيب محفوظ، وتدور أحداث المسلسل حول يوم واحد لمجموعة من الأشخاص داخل المصعد الكهربائى، لكل واحد منهم حكاية مختلفة ويحدث لهم العديد من المواقف التى تجمع بين الكوميديا الابطال مسلسل "بين السما والأرض"