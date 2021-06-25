بعد اليويفا.. الاتحاد الإسباني يلغي قاعدة الأهداف خارج الأرض في كأس الملك

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن عدم تطبيق قاعدة الأهداف خارج الأرض، في مباريات بطولة كأس الملك، للموسم الجديد 2021-2022.

واجتمع أعضاء الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، لمنافشة بعض القرارات الخاصة بمسابقات الموسم الجديد من كأس الملك.

وقرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أن يحذو حذو نظيره الأوروبية “ يويفا” بعدم تطبيق قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين “ اعتباريًا” والتي كانت تُستخدم في مواجهات الذهاب والعودة.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد أعلن إلغاء قاعدة الأهداف خارج الأرض في البطولات القارية للموسم المقبل، بعد تطبيقها لمدة 56 عامًا.

وكانت مباريات الأدوار الإقصائية في البطولات الأوروبية، تعتمد على احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين، حال انتهاء المباراة بالتعادل.

وذكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “ يويفا” في بيان رسمي، أمس، الخميس، أنه سيتم إلغاء قاعدة الهدف خارج الأرض من جميع مسابقات اليويفا، من الموسم القادم.

وأضاف بيان اليويفا، أنه في حال انتهاء أي مباريات إقصائية بين فريقين بالتعادل،سيتم اللجوء إلى الوقت الإضافي، وركلات الترجيح، إذ استمر التعادل.