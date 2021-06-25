الكنيسة الأرثوذكسية تقيم أول قداس إنجليزي بالبحر الأحمر

بدأت الكنيسة الأرثوذكسية بالبحر الأحمر اليوم الجمعة في إقامة أول قداس أسبوعي باللغة الإنجليزية للأجانب الأرثوذكس المقيمين بالبحر الأحمر إضافة إلى السائحين الزائرين وذلك بكنيسة الملاك ميخائيل بالجونة شمال مدينة الغردقة بالبحر الأحمر وذلك بصفة أسبوعية.

وأكد الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر أنه لطبيعة مدينة الغردقة السياحية وتوافد عدد من السائحين الأجانب وإقامة عدد منهم بمدينة الغردقة خاصة إقامة دائمة سيتم إقامة قداس أسبوعي للسائحين الأجانب الوافدين إلى المدينة والمقيمين بها وذلك بصفة أسبوعية وتحدد له يوم الجمعة في التاسعة صباحاً على أن يكون باللغة الإنجليزية.

اتاحة الفرصة للسياح الاجانب

وكشف الانبا ايلاريون أن الهدف من إقامة القداس باللغة الإنجليزية هو ان الكنيسة الأرثوذكسية تريد اتاحة الفرصة للسياح الوافدين الوافدين إلى المدينة للمشاركة في صلوات القداسو لخدمة ابناء الجالية المصرية المقيمة بالخارج والتي تتواجد بمدينة الغردقة والبحر الاحمر لقضاء اجازتهم السنوية

على الجانب الاخر كعادتهم السنوية تبرع الانبا ايلايون اسقف الكنيسة الأرثوذكسية والانبا يؤانس أديب راعي الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر لشراء عدد من صكوك الأضحية، بمديرية أوقاف البحر الأحمر.

وقال أديب إن المسلمين والاقباط اخوة في وطن واحد ومشاركتنا لبعضهم البعض شئ طبيعي في مصر، ومشاركته اليوم في شراء صكوك الاضحية جاءت من نابع وطني تجاه مشاركة اخوته من المسلمين في عيد الاضحي المبارك، حيث إن مشاركته واجب وطني على كل مسلم ومسيحي للمشاركة فيه كما يشارك المسلمون في أعياد اخوانهم الاقباط، موضحا أن جميعنا اقباط ومسلمين نسيج واحد في شعب واحد .

كما تبرع الانبا ايلاريون، الكنيسة الأرثوذكسية ب البحر الأحمر، بمبلغ من المال لشراء عدد من صكوك الاضحية بمديرية اوقاف البحر الأحمر وقال إن مشاركته اليوم في شراء صكوك الاضحية جاء من نابع وطني تجاه مشاركة اخوته من المسلمين في عيد الاضحي المبارك، حيث إن مشاركته واجب وطني علي كل مسلم ومسيحي للمشاركة فيه كما يشارك المسلمين في اعياد اخوانهم الاقباط .

واضافالكنيسة الأرثوذكسية البحر الأحمر أن المسلمين والاقباط اخوة في وطن واحد ومشاركتنا لبعضنا البعض شيء طبيعي في مصر.

من جانبه، قال الانبا مينا عزيز مدير العلاقات العامة لمطرانية البحر الأحمر إن الانبا ايلاريون اسقف البحر الأحمر يصر على المشاركة في جميع مناسبات واحتفالات الاخوة المسلمين، موضحا أن جميعنا أقباط ومسلمين نسيج واحد في شعب واحد .

من جانبه، قال الدكتور محمود الشيمي، مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر إن تبرع الاقباط يدل على اللحمة الوطنية الموجودة بين الاخوة الاقباط والمسلمين، مؤكدا أن تلك النماذج توضح الوحدة الوطنية بمصر بالكامل.