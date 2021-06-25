عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكنيسة الأرثوذكسية تقيم أول قداس إنجليزي بالبحر الأحمر

الانبا ايلاريون الكنيسة
الانبا ايلاريون الكنيسة الأرثوذكسية

بدأت الكنيسة الأرثوذكسية بالبحر الأحمر اليوم الجمعة في إقامة أول قداس أسبوعي باللغة الإنجليزية للأجانب الأرثوذكس المقيمين بالبحر الأحمر إضافة إلى السائحين الزائرين وذلك بكنيسة الملاك ميخائيل بالجونة شمال مدينة الغردقة بالبحر الأحمر وذلك بصفة أسبوعية.

 

وأكد الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر أنه لطبيعة مدينة الغردقة السياحية وتوافد عدد من السائحين الأجانب وإقامة عدد منهم بمدينة الغردقة خاصة إقامة دائمة سيتم إقامة قداس أسبوعي للسائحين الأجانب الوافدين إلى المدينة والمقيمين بها وذلك بصفة أسبوعية وتحدد له يوم الجمعة في التاسعة صباحاً على أن يكون باللغة الإنجليزية.

اتاحة الفرصة للسياح الاجانب 

وكشف الانبا ايلاريون أن الهدف من إقامة القداس باللغة الإنجليزية هو ان  الكنيسة الأرثوذكسية تريد اتاحة الفرصة للسياح الوافدين الوافدين إلى المدينة للمشاركة في صلوات القداسو لخدمة ابناء الجالية المصرية المقيمة بالخارج والتي تتواجد بمدينة الغردقة والبحر الاحمر لقضاء اجازتهم السنوية

 

على الجانب الاخر كعادتهم السنوية تبرع الانبا ايلايون اسقف الكنيسة الأرثوذكسية والانبا يؤانس أديب راعي الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر لشراء عدد من صكوك الأضحية، بمديرية أوقاف البحر الأحمر.

 

وقال أديب إن المسلمين والاقباط اخوة في وطن واحد ومشاركتنا لبعضهم البعض شئ طبيعي في مصر، ومشاركته اليوم في شراء صكوك الاضحية جاءت من نابع وطني تجاه مشاركة اخوته من المسلمين في عيد الاضحي المبارك، حيث إن مشاركته واجب وطني على كل مسلم ومسيحي للمشاركة فيه كما يشارك المسلمون في أعياد اخوانهم الاقباط، موضحا أن جميعنا اقباط ومسلمين نسيج واحد في شعب واحد .

كما تبرع الانبا ايلاريون، الكنيسة الأرثوذكسية ب البحر الأحمر، بمبلغ من المال لشراء عدد من صكوك الاضحية بمديرية اوقاف البحر الأحمر وقال إن مشاركته اليوم في شراء صكوك الاضحية جاء من نابع وطني تجاه مشاركة اخوته من المسلمين في عيد الاضحي المبارك، حيث إن مشاركته واجب وطني علي كل مسلم ومسيحي للمشاركة فيه كما يشارك المسلمين في اعياد اخوانهم الاقباط .

واضافالكنيسة الأرثوذكسية البحر الأحمر أن المسلمين والاقباط اخوة في وطن واحد ومشاركتنا لبعضنا البعض شيء طبيعي في مصر.

من جانبه، قال الانبا مينا عزيز مدير العلاقات العامة لمطرانية البحر الأحمر إن الانبا ايلاريون اسقف البحر الأحمر يصر على المشاركة في جميع مناسبات واحتفالات الاخوة المسلمين، موضحا أن جميعنا أقباط ومسلمين نسيج واحد في شعب واحد .

من جانبه، قال الدكتور محمود الشيمي، مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر إن تبرع الاقباط يدل على اللحمة الوطنية الموجودة بين الاخوة الاقباط والمسلمين، مؤكدا أن تلك النماذج توضح الوحدة الوطنية بمصر بالكامل.

 

الكنيسة الأرثوذكسية البحر الأحمر الغردقة قداس الجونة

ترشيحاتنا

حذفت صور الفيلم وغابت عن العرض الخاص.. هل حدث خلاف بين حلا شيحا وتامر حسني؟

مهرجان أسوان يمنح مايا مرسى جائزة نوت للإنجاز في قضايا المرأة

ولاء جاد: انتهاء تنفيذ مبادرة حياة كريمة في 143 قرية.. فيديو

أول تعليق من نانسي عجرم بعد استدعائها في قضية مقتل الشاب السورى

مهاجم الزمالك السابق يتعادل للجونة في شباك سيراميكا كليوباترا

للمرة الأولى منذ 2012.. حاملة الطائرات الأمريكية رونالد ريجان تصل الشرق الأوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد الانتخابات.. تحذير أمريكي عاجل إلى إثيوبيا

مصادر مطلعة: مكتب الاتحاد الأفريقي لم يتبن توصيات باستئناف تفاوضات سد النهضة

قرار سعودي عاجل باخلاء قرية من سكانها.. ماذا يحدث؟

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن نهائي كأس مصر

سوريا.. قرار عاجل من وزارة الداخلية بشأن دخول البلاد

تقرير تونسي : كاف يوقع عقوبتين على الأهلي قبل مواجهة الترجي

تحذير عاجل.. حالات جديدة يجيز فيها القانون فصل موظفي الدولة

نجل عمرو أديب يخضع لعملية جراحية" صورة "

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها البصل .. 3 أطعمة تحمي الكلى من الأمراض

تصيبك بأمراض خطيرة.. احذر تناول القهوة في هذا التوقيت

بديل السندوتشات .. طريقة عمل مقبلات الجبن بالخضار

التحكم في السكر وتقوية العظام.. تعرف على فوائد بذور الكتان

فيديو

الحرب اشتعلت.. ابنة محمد حلاوة تدخل علي خط الهجوم علي ياسمين عبد العزيز | فيديوجراف

فيديوجراف.. قرارت من البنك المركزي لمواجهة تداعيات كورونا

فيديوجراف| علي زين .. يد الأهلي تقترب من ضم صفقة قوية

فيديوجراف.. استمر ٢١ ساعة ..التفاصيل الكاملة لـ حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

المزيد

ساحة رأي

عادل مبروك يكتب: أتباع الشيطان

سارة مجدى تكتب: تعددت الأسباب.. والتحرش واحد

يحيي عفيفي يكتب: قرار وزير المالية لم يكن مفاجأة

ياسر عبيدو يكتب: الرجولة فى خطر

رضا نايل يكتب : حيوان (قصة قصيرة)

د. رأفت محمود محمد يكتب: إفريقيا والشوكولاتة السويسرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ