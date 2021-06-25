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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

للمرة الأولى منذ 2012.. حاملة الطائرات الأمريكية رونالد ريجان تصل الشرق الأوسط

حاملة الطائرات الأمريكية
حاملة الطائرات الأمريكية رونالد ريجان تصل الشرق الأوسط

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن حاملة الطائرات رونالد ريجان دخلت منطقة عمليات الأسطول الخامس، الذي يتخذ من المياه الإقليمية لمملكة البحرين مقرا له، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2012.

وقال كبير ضباط حاملة الطائرات الأمريكية رونالد ريجان "وجودنا المرن عنصر أساسي لحلفائنا بأن واشنطن ما تزال ملتزمة بأمن الملاحة".

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان "دخلت حاملة الطائرات "يو إس إس رونالد ريجان.. برفقة طراد الصواريخ الموجهة "يو إس إس شيلوه" (CG 67) والمدمرة حاملة الصواريخ الموجهة "يو إس إس هالسي" (DDG 97) منطقة عمليات الاسطول الخامس".

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وقال البيان إن وجود حاملة الطائرات الأمريكية رونالد ريجان في منطقة عمليات الأسطول الخامس تهدف إلى تعزيز التدريب مع الشركاء الإقليميين، وتوفير الحماية للقوات أثناء عمليات الانسحاب من أفغانستان.

وتغطي منطقة عمليات الأسطول الخامس التابع للولايات المتحدة حوالي 2.5 مليون ميل مربع من مساحة المياه وتشمل الخليج العربي وخليج عمان والبحر الأحمر وأجزاء من المحيط الهندي.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر  بسحب 2500 جندي لا يزالون منتشرين في أفغانستان بحلول 11سبتمبر في ذكرى هجمات 2001 التي دفعت الولايات المتحدة إلى غزو أفغانستان.

ويجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن بنظيره الأفغاني أشرف جمعة في واشنطن، لبحث عملية انسحاب القوات الأمريكية.

وأوضح  البيت الأبيض أن اللقاء يهدف إلى العمل عن كثب مع الحكومة في كابول لضمان أن أفغانستان لن تصبح مرة أخرى ملاذا لجماعات إرهابية تشكل تهديدا للأراضي الأمريكية.

رونالد ريجان حاملة الطائرات الأمريكية الأسطول الخامس القيادة المركزية الأمريكية البحرية الأمريكية

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