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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ إطلالة ناعمة.. سوار النجار تستعرض جمالها بـ السيارة

سوار النجار
سوار النجار

حرصت الفنانة التونسية سوار النجار علي مشاركة متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت سوار النجار داخل سيارتها بإطلالة ناعمة مميزة ، واعتمدت على المكياج الناعم الذي يبرز جمال ملامحها، وتركت شعرها الأسود منسدلًا علي كتفيها بطريقة انسيابية.


ودخلت سوار النجار أول تجربة في السينما مع خلال فيلم "كلام جرايد" وكان شاركها البطولة كل من فتحي عبد الوهاب، علا غانم، ياسمين رئيس، ميرنا المهندس، لطفي لبيب، رجاء الجداوي، محمد سليمان وآخرون، والفيلم من إنتاج عام 2014، وتأليف لؤي السيد، وإخراج محمد سعيد.


ويتناول الفيلم الشائعات التي تطلقها الصحف حول الشخصيات الشهيرة، وما تتسبب فيه هذه الشائعات من مشكلات لهذه الشخصيات وعائلاتهم، وذلك من خلال مذيعة تقدم برنامجًا تليفزيونيا يسبب لها العديد من المشكلات بسبب الأخبار التي تذيعها.

وتستعد المطربة سوار النجار لطرح أغنيتين جديدتين خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من تسجيلهما ووضع اللمسات النهائية عليهما من كلمات وألحان عزيز الشافعي.


سوار النجار مطربة تونسية درست الموسيقى في معهد الكونسرفتوار، وحققت النجاح بعد أن أصدرت ألبومها الأول بعنوان "ملامة فيك"، ثم قررت التواجد في مصر، وشاركت في عدة أعمال فنية ومنها: "بفعل فاعل، كلام جرائد".


 سوار شقيقة الفنانة إيناس النجار التي كانت احدث أعمالها فيلم "قهوة بورصة مصر" من بطولة الفنانين حسن حسني، لطفي لبيب، مصطفى قمر، صلاح عبدالله، مدحت تيخا، محمد لطفى ، هاجر الشرنوبي، محمد جمعه، كلوديا حنا، علاء مرسي، ساندي، رانيا محمود ياسين ، نجوي فؤاد ، عبدالله مشرف ، علي حميده، حسن عبدالفتاح ، شريف باهر ، مروة عبدالمنعم، ريكو ، المطربه هند طاهر، صبري عبدالمنعم ، حنان سليمان ، أحمد صيام ، علي حمدي، جمال حجازي.

 

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بـ اطلالة ناعمه المطربة التونسية سوار النجار سوار النجار تستعرض جمالها من داخل السيارة

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