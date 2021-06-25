عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مهاجم الزمالك السابق يتعادل للجونة في شباك سيراميكا كليوباترا

عمر السعيد
عمر السعيد

أحرز فريق الجونة هدف التعادل فى شباك سيراميكا كليوباترا خلال الشوط الثاني من المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب الجونة فى الجولة الـ27 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

 

وجاء هدف التعادل فى الدقيقة 56 عن طريق عمر السعيد لاعب الزمالك السابق من ركلة الجزاء بعد تدخل الفار.

 

وافتتح سيراميكا التهديف فى الدقيقة 9 عن طريق أحمد ياسر ريان من ركلة جزاء بعد عرقلة أحمد المحسن داخل منطقة الجزاء.

 

وأضاف سيراميكا الثاني الهدف الثاني فى الدقيقة 15 عن طريق أحمد ياسر ريان بعد تمريرة سحرية من صالح جمعة لينفرد بالمرمي ويراوغ حارس الجونة ويسددها علي الفور، معلنا الهدف الثاني.

 

وجاء هدف تقليص الفارق لفريق الجونة فى الدقيقة 25 عن طريق عمرو بركات بعد تسديدة قوية أرضية من ركلة حرة مباشرة علي حدود منطقة الجزاء .

 

وأعلن ضياء السيد المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة الجونة، ضمن الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز .

 

ويبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: رجب بكار  - خالد صبحي - طارق سامي- أحمد محسن

خط الوسط: محمد إبراهيم - صالح جمعه - محمود نبيل- ميدو جابر  

خط الهجوم: شادي حسين - أحمد ياسر ريان

 

ويجلس على مقاعد البدلاء:

حمزة معوض - عبد الله محمود - عاشور الأدهم - رجب عمران - فابريس نجاه- ضياء قنديل - محمد توني  - وينفول كوبينا - أحمد غنيم.

 

ويلتقي فريق سيراميكا كليوباترا مع نظيره الجونة، اليوم، الجمعة، في تمام الخامسة مساء، على استاد خالد بشارة بالجونة،  ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين، من مسابقة الدوري الممتاز.

 

وتذاع مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الجونة، عبر قناة on time sport 1  .

ويسعى فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة مدربه ضياء السيد، لتحقيق الفوز على الجونة، في مباراة اليوم، للاقتراب خطوة، من المربع الذهبي.

حكم مباراة سيراميكا كليوباترا والجونة 

يدير مباراة الجونة وسيراميكا كليوباترا المقرر إقامتها فى استاد الغردقة الدولي، إبراهيم نورالدين حكما للساحة على أن يعاونه ثنائي المساعدين رجب محمد وتامر رشاد وحكما رابعا محمد عبد الفضيل وحكما للفيديو محمود ناصف ومساعده صبري إبراهيم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجونة سيراميكا كليوباترا الدوري المصري عمر السعيد

ترشيحاتنا

حذفت صور الفيلم وغابت عن العرض الخاص.. هل حدث خلاف بين حلا شيحا وتامر حسني؟

مهرجان أسوان يمنح مايا مرسى جائزة نوت للإنجاز في قضايا المرأة

ولاء جاد: انتهاء تنفيذ مبادرة حياة كريمة في 143 قرية.. فيديو

أول تعليق من نانسي عجرم بعد استدعائها في قضية مقتل الشاب السورى

مهاجم الزمالك السابق يتعادل للجونة في شباك سيراميكا كليوباترا

للمرة الأولى منذ 2012.. حاملة الطائرات الأمريكية رونالد ريجان تصل الشرق الأوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد الانتخابات.. تحذير أمريكي عاجل إلى إثيوبيا

مصادر مطلعة: مكتب الاتحاد الأفريقي لم يتبن توصيات باستئناف تفاوضات سد النهضة

قرار سعودي عاجل باخلاء قرية من سكانها.. ماذا يحدث؟

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن نهائي كأس مصر

سوريا.. قرار عاجل من وزارة الداخلية بشأن دخول البلاد

تقرير تونسي : كاف يوقع عقوبتين على الأهلي قبل مواجهة الترجي

تحذير عاجل.. حالات جديدة يجيز فيها القانون فصل موظفي الدولة

نجل عمرو أديب يخضع لعملية جراحية" صورة "

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها البصل .. 3 أطعمة تحمي الكلى من الأمراض

تصيبك بأمراض خطيرة.. احذر تناول القهوة في هذا التوقيت

بديل السندوتشات .. طريقة عمل مقبلات الجبن بالخضار

التحكم في السكر وتقوية العظام.. تعرف على فوائد بذور الكتان

فيديو

الحرب اشتعلت.. ابنة محمد حلاوة تدخل علي خط الهجوم علي ياسمين عبد العزيز | فيديوجراف

فيديوجراف.. قرارت من البنك المركزي لمواجهة تداعيات كورونا

فيديوجراف| علي زين .. يد الأهلي تقترب من ضم صفقة قوية

فيديوجراف.. استمر ٢١ ساعة ..التفاصيل الكاملة لـ حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

المزيد

ساحة رأي

عادل مبروك يكتب: أتباع الشيطان

سارة مجدى تكتب: تعددت الأسباب.. والتحرش واحد

يحيي عفيفي يكتب: قرار وزير المالية لم يكن مفاجأة

ياسر عبيدو يكتب: الرجولة فى خطر

رضا نايل يكتب : حيوان (قصة قصيرة)

د. رأفت محمود محمد يكتب: إفريقيا والشوكولاتة السويسرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ