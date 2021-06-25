مهاجم الزمالك السابق يتعادل للجونة في شباك سيراميكا كليوباترا

أحرز فريق الجونة هدف التعادل فى شباك سيراميكا كليوباترا خلال الشوط الثاني من المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب الجونة فى الجولة الـ27 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف التعادل فى الدقيقة 56 عن طريق عمر السعيد لاعب الزمالك السابق من ركلة الجزاء بعد تدخل الفار.

وافتتح سيراميكا التهديف فى الدقيقة 9 عن طريق أحمد ياسر ريان من ركلة جزاء بعد عرقلة أحمد المحسن داخل منطقة الجزاء.

وأضاف سيراميكا الثاني الهدف الثاني فى الدقيقة 15 عن طريق أحمد ياسر ريان بعد تمريرة سحرية من صالح جمعة لينفرد بالمرمي ويراوغ حارس الجونة ويسددها علي الفور، معلنا الهدف الثاني.

وجاء هدف تقليص الفارق لفريق الجونة فى الدقيقة 25 عن طريق عمرو بركات بعد تسديدة قوية أرضية من ركلة حرة مباشرة علي حدود منطقة الجزاء .

وأعلن ضياء السيد المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة الجونة، ضمن الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز .

ويبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: رجب بكار - خالد صبحي - طارق سامي- أحمد محسن

خط الوسط: محمد إبراهيم - صالح جمعه - محمود نبيل- ميدو جابر

خط الهجوم: شادي حسين - أحمد ياسر ريان

ويجلس على مقاعد البدلاء:

حمزة معوض - عبد الله محمود - عاشور الأدهم - رجب عمران - فابريس نجاه- ضياء قنديل - محمد توني - وينفول كوبينا - أحمد غنيم.

ويلتقي فريق سيراميكا كليوباترا مع نظيره الجونة، اليوم، الجمعة، في تمام الخامسة مساء، على استاد خالد بشارة بالجونة، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين، من مسابقة الدوري الممتاز.

وتذاع مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الجونة، عبر قناة on time sport 1 .

ويسعى فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة مدربه ضياء السيد، لتحقيق الفوز على الجونة، في مباراة اليوم، للاقتراب خطوة، من المربع الذهبي.

حكم مباراة سيراميكا كليوباترا والجونة

يدير مباراة الجونة وسيراميكا كليوباترا المقرر إقامتها فى استاد الغردقة الدولي، إبراهيم نورالدين حكما للساحة على أن يعاونه ثنائي المساعدين رجب محمد وتامر رشاد وحكما رابعا محمد عبد الفضيل وحكما للفيديو محمود ناصف ومساعده صبري إبراهيم.