ولاء جاد: انتهاء تنفيذ مبادرة حياة كريمة في 143 قرية.. فيديو

قال الدكتور ولاء جاد، مدير الإدارة المركزية، لمبادرة حياة كريمة، إن المرحلة الأولى من المبادرة، بدأت في يناير 2019؛ من خلال إطلاق المرحلة الأولى لها في القرى الأكثر فقرا.

وأضاف الدكتور ولاء جاد، مدير الإدارة المركزية، لمبادرة حياة كريمة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “ten” أننا انتهينا من تنفيذ مبادرة حياة كريمة في 143 قرية بشكل كامل.

وتابع الدكتور ولاء جاد، مدير الإدارة المركزية، لـ مبادرة حياة كريمة، أن هناك تكليفا من الرئيس في نهاية عام 2020، بتطوير الريف المصري بالكامل، مؤكدا أن تنفيذ هذا التطوير سيتم في 1 يوليو القادم.

ضمن مبادرة حياة كريمة

وتابع سامى سرور رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، أعمال الحصر النهائي لجميع المنازل القديمة المستحقة لإعادة التأهيل ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز أشمون.

واكد انه تم تشكيل لجنة من ديوان عام محافظة المنوفية ورئاسة مركز ومدينة أشمون وذلك لتختص اللجنة بعمل المعاينات اللازمة علي المنازل القديمة بجميع القرى وحصرها والتدقيق الكامل للبيانات الخاصة بها والتأكد من ملكيتها، وأن يكون المبني داخل الحيز العمراني، مع الالتزام بمعايير استحقاق المنازل التي تم تحديدها بمبادرة سكن كريم، وهي:

“أن يكون المنزل مكون من دور واحد مبنى من بلوك أو طين ، وأن يكون الترميم أو إعادة البناء حتمي للمعيشة وعدم ترميمه يهدد أمن وحياه الأسرة ، وعدم وجود سقف للمنزل أو وجود سقف على وشك الإنهيار ، وإلا يكون الهدم حدث بفعل فاعل ، وأن يكون المسكن الوحيد للأسرة والا يكون هناك منزل آخر للأسرة ، وأن يكون المنزل المراد إعادة بنائه ملك الحالة ويوجد ما يثبت ذلك من الوحدة المحلية ”.

كما تقوم اللجنة بحصر كافة الأراضي المملوكة للأوقاف والري والصرف بالتنسيق مع الإدارات المعنية وذلك للاستفادة بها لإنشاء مشروعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز أشمون .

من جانبة أكد سرور أن هذه الأعمال تأتي ضمن مراحل وخطوات إعداد الحصر الشامل والنهائي لتطوير المنازل المستحقة لسكن كريم، وكذا حصر للاراضي غير المستغلة لإنشاء مشروعات عليها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركز أشمون والتنسيق المشترك بين مختلف القطاعات لضمان سرعة تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي تمس حياة المواطنين بمختلف القطاعات الخدمية لتقديم خدمات أفضل لأهالي القرى وتخفيف العبء عن كاهلهم ورفع مستوى الحياة المعيشية لهم .