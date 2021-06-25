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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لقاحات كورونا مزيّفة في الهند وسط تحذيرات من موجة ثالثة

لقاحات كورونا مزيّفة
لقاحات كورونا مزيّفة في الهند وسط تحذيرات من موجة ثالثة

أفادت الحكومة الهندية اليوم الجمعة بأن أكثر من 2000 شخص تلقوا لقاحات مزيفة ضد كوفيد-19 في مدينة مومباي الهندية، عاصمة ولاية ماهاراشترا، وسط تحذيرات من موجة كورونا ثالثة.


ووفقًا لصحيفة الإندبندت، قال محامي حكومة الولاية لمحكمة في المدينة إنه تمت إقامة ما لا يقل عن تسعة معسكرات تطعيم غير مصرح بها حتى الآن، وتم تسجيل أربع شكاوى للشرطة.

 

ووجهت المحكمة حكومة الولاية لفحص ضحايا عملية التلقيح المزيف بحثًا عن أي آثار ناجمة عن الجرعات، كما طلبت من الحكومة وضع مبادئ توجيهية لضمان عدم تكرار الحادث.


جدير بالذكر أن كل ذلك يأتي في الوقت الذي حذر فيه الخبراء من موجة ثالثة قد تضرب الهند في غضون ستة إلى ثمانية أسابيع، وقالوا إنه يجب تكثيف حملة التطعيم في البلاد.

 

وفي الوقت نفسه، خفض برنامج Covax المدعوم من الأمم المتحدة توقعاته للإمداد لهذا العام بأكثر من 100 مليون جرعة، معظمها بسبب الحظر الذي تفرضه الهند على تصدير اللقاحات المصنعة فيها إلى الخارج.


وفى سياق متصل، أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، أن الهند سجلت اليوم الجمعة 51667 حالة إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، و1329 وفاة.

 

وارتفع إجمالي الإصابات في الهند إلى 30.13 مليون حالة، بينما زاد عدد الوفيات إلى 393310.


الصحة العالمية

وفى سياق آخر، قالت منظمة الصحة العالمية إن إفريقيا تشهد عودة مدمرة لـ فيروس كورونا الذي ستتجاوز ذروته موجات سابقة في وقت تعاني دول القارة من أجل تطعيم حتى نسب صغيرة من سكانها.


ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن المديرة الإقليمية في منظمة الصحة العالمية في إفريقيا ماتشيديسو مويتي، قولها إن "الموجة الثالثة من فيروس كورونا تتسارع وتنتشر بوتيرة أسرع وتضرب بقوة أشد".


وأضافت: "مع الزيادة السريعة في عدد الحالات وتزايد أنباء الإصابات الخطيرة بـ فيروس كورونا، تهدد الموجة الأخيرة بأن تكون أسوأ موجة تشهدها إفريقيا حتى الآن".

وأشارت مويتي إلى أنه "مازال بإمكان إفريقيا الصمود في وجه تأثير حالات العدوى المتزايدة بشكل سريع، لكن الفرصة تتضاءل. يمكن للجميع في كل مكان القيام بدورهم باتخاذ الإجراءات الاحتياطية لمنع الانتقال".

ويتزايد عدد الحالات الجديدة منذ بداية مايو وسيتجاوز ظهور فيروس كورونا مجددًا الموجات السابقة بحلول بداية يوليو، وفقا لقسم إفريقيا في منظمة الصحة العالمية.

وأسهم الإهمال في تطبيق إجراءات الصحة العامة وزيادة التواصل الاجتماعي دون ارتداء كمامات وظهور سلالات متحورة جديدة من فيروس كورونا في تسجيل مزيد من الإصابات.

وشجعت مويتي الحكومات في إفريقيا على القيام بالمزيد لتسهيل حصول الأفراد على الكمامات والحفاظ على النظافة الشخصية.

واكتشف وجود سلالة دلتا المتحورة التي ظهرت لأول مرة في الهند، في 14 دولة إفريقية على الأقل من بينها الكونغو وموزمبيق وناميبيا وأوغندا.

وأوضح جون نكينجاسونج، مدير مراكز إفريقيا للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها أن سلالة دلتا ربما تكون قد لعبت دورا مهما للغاية في الموجة الثالثة بالغة الأذى من فيروس كورونا في 20 دولة على الأقل في أنحاء إفريقيا. 

وأضاف "الموجة الثالثة شديدة من فيروس كورونا"، لافتا إلى أن "المزيد من مراكز الصحة يشهد ضغطا كبيرا". وقال إن دول إفريقيا في حاجة عاجلة للحصول على لقاحات لمكافحة المرض.

وسجلت إفريقيا أكثر من 5.2 ملايين حالة إصابة مؤكدة منها أكثر من 139 ألف وفاة، وفقا لمراكز إفريقيا للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها.

ولم يحصل سوى 1 بالمائة فقط من سكان القارة، وتعدادهم إجمالا 1.3 مليار نسمة، على اللقاح، وفقا  لـ منظمة الصحة العالمية ومراكز إفريقيا.

الهند لقاحات مزيفة موجة ثالثة الحكومة الهندية فيروس كورونا

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